В Гусеве прошел областной турнир по бильярду

19 декабрь 2017, 16:07

В городе Гусеве прошел областной турнир по бильярду. В соревнованиях принимали участие 42 юных спортсмена из Калининграда, Гвардейска, Краснознаменска, Светлогорска, Полеска и Гусева.



Призеры и победители в четырех возрастных категориях были награждены дипломами, медалями и кубками. Администрация Гусевского РАЙПО бесплатно угощала участников и гостей турнира горячим чаем и вкуснейшей выпечкой.



Успешно выступили и юные Гусевские биллиардисты: Конева Валерия, Воробьев Максим, Штивинг Татьяна, Иванов Илья, Самчук Елена.



Поздравляем всех любителей биллиарда с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, счастья и новых побед.

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