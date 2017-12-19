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В Гусеве прошел областной турнир по бильярду

19 декабрь 2017, 16:07
В Гусеве прошел областной турнир по бильярду
В городе Гусеве прошел областной турнир по бильярду. В соревнованиях принимали участие 42 юных спортсмена из Калининграда, Гвардейска, Краснознаменска, Светлогорска, Полеска и Гусева.

Призеры и победители в четырех возрастных категориях были награждены дипломами, медалями и кубками. Администрация Гусевского РАЙПО бесплатно угощала участников и гостей турнира горячим чаем и вкуснейшей выпечкой.

Успешно выступили и юные Гусевские биллиардисты: Конева Валерия, Воробьев Максим, Штивинг Татьяна, Иванов Илья, Самчук Елена.

Поздравляем всех любителей биллиарда с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, счастья и новых побед.
Теги: бильярд соревнование
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