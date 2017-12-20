Очередные победы и достижения Гусевских боксёров

20 декабрь 2017, 16:14

Лиана Петрова (За доблестный труд )

Под занавес уходящего года одержали новые победы гусевские боксеры, занимающиеся под руководством мастеров спорта СССР и России Михаила и Александра Анисимовых в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс).В последних числах ноября гусевские боксеры приняли участие в турнире Калининградской области по боксу, посвященном памяти МС СССР Владимира Емельянова в Советске. Комплекты наград разыграли около полусотни спортсменов из Калининграда, Зеленоградска, Мамоново, Советска, Черняховска и Гусева. По итогам соревнований воспитанники гусевских тренеров завоевали два «золота» и одно «серебро». Обладателями первых мест стали Данил Спехов (вес 64 кг) и Артем Дементьев (вес 69 кг), а в весовой категории 54 кг второе место занял Данил Михайлов.*А в декабре наши земляки выступали на XXII Международном турнире по боксу «Янтарные перчатки» памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова.Организаторами соревнований выступили Агентство по спорту Калининградской области и областная Федерация бокса. На участие в этом турнире заявлены были команды России (Москва и Калининградская область), Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Германии, Ирландии. Приятно отметить, что в судейскую коллегию турнира вошли и гусевские тренеры: заместитель главного судьи Михаил Анисимов, а Александр Анисимов главный секретарь.Титул победителя турнира в своей весовой категории уверенно завоевал наш земляк Артем Дементьев. «Серебряными» призерами стали Данил Спехов и Александр Гапоненко (81 кг).Наименее удачливым в этих соревнованиях оказался самый юный представитель гусевской команды. В рамках турнира провел матчевую встречу со спортсменом из Латвии наш земляк Игорь Дементьев. Во время боя Игорь держался хорошо, но его соперник оказался сильнее. В результате, победа досталась латвийскому боксеру.Поздравляем призеров турниров и их тренеров с новыми наградами!За постоянную поддержку и финансовую помощь в организации выездов на соревнования гусевские боксеры благодарят Валдаса Целминьша, Виктора Мишнева, Альберта Шпетта и Константина Колодяжного.