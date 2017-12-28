Евгений Михайлов получил награду за 2 общекомандное место наших спортсменов на областной Спартакиаде
28 декабрь 2017, 13:49
Сегодня в Калининграде подведены итоги Спартакиады муниципальных образований Калининградской области.Теги: Евгений Михайлов соревнование
Заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко вручила главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову диплом и кубок за 2 место нашей команды по результатам всех соревнований.
Поздравляем наших спортсменов с достижениями и желаем в следующем году занять лидирующие позиции по всем видам спорта!
Заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко вручила главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову диплом и кубок за 2 место нашей команды по результатам всех соревнований.
Поздравляем наших спортсменов с достижениями и желаем в следующем году занять лидирующие позиции по всем видам спорта!
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