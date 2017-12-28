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Евгений Михайлов получил награду за 2 общекомандное место наших спортсменов на областной Спартакиаде

28 декабрь 2017, 13:49
Сегодня в Калининграде подведены итоги Спартакиады муниципальных образований Калининградской области.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко вручила главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову диплом и кубок за 2 место нашей команды по результатам всех соревнований.

Поздравляем наших спортсменов с достижениями и желаем в следующем году занять лидирующие позиции по всем видам спорта!
Теги: Евгений Михайлов соревнование
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Спартакиада муниципального образования Гусевского района
гость спортсмен
# 1гость спортсмен
В этом году действительно честный и заслуженный результат - областное серебро! И некому больше фальсификацией заниматься и Главу администрации выставлять в дурацком свете перед земляками и остальной областью.. Вам Евгений Евгеньевич, осталось только определиться кто заменит место уволенного начальника отдела и директора стадиона(или ещё не уволенную). Остановите наконец свой выбор на компетентном и по возможности порядочном лице... С наступающим всех спортсменов!
Вчера, 17:32   ЦитироватьОтветить2
мнение
# 2мнение
Правильно, Только "чистку" если делать , то делать до конца, а не останавливаться на полпути. А то у нас сразу все больные, на здоровье жалуются и на жалость давят.. Тем более каждый в Гусеве знает, что Самсонов и Иванова плечом к плечу много лет "работали"... Учитель и ученица...
Вчера, 18:34   ЦитироватьОтветить0
месси
# 3месси
Ну что, бывший наш самопровозглашённый футбольный президент интересно мнение народа?Слишком многим людям нагадили вот и аукается..Или может думали, что вечно будет длиться? Даже Михайлов понял кто вы есть на самом деле.
Вчера, 19:50   ЦитироватьОтветить0
Гость лена
# 4Гость лена
если самсонов ушел, туда больше никого не затащишь, что там происходит? в администрацию требуется 8 начальников отделов(висят вакансии на их сайте)
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить0
Мираторг
# 5Мираторг
Перечитываю заголовок пятый раз и вхожу в транс...
Евгений Михайлов отмечен наградой за спортсменов.
Сегодня, 01:39   ЦитироватьОтветить5
коллега
# 6коллега
А у меня другой вопрос. К Елене Павловне, а то вы все шишки только на К.М. кидаете. Его подручная не меньше, чем он замешана в "честной деятельности" только масштаб у стадиона поменьше чем у ФОКа и отдела спорта! Так у меня вопрос по преемственности возник. Если вы Елена Павловна после своего написанного заявления об уходе и постоянных жалоб о неуважительном, свинском и хамском поведении Главы администрации к вам лично и вообще его отношению к людям и спортсменам в том числе так действительно считаете, то как поступите с вашей дочей Улей - начинающим тренером и возможным будущим директором стадиона...? Неужто оставите родную дочь в такой то атмосфере и теперь без вашего покровительства???
Сегодня, 09:26   ЦитироватьОтветить1
Гость Спортсмен
# 7Гость Спортсмен
Насколько знаю, у этой самой дочери Ульяны отсутствует высшее образование, чтобы занимать место директора стадиона. Да и не очень ей все это надо. В спортивной школе - не удержалась, в 5 школе - наработалась. По видимому, работает там, где "спокойно можно не работать"! И это не для кого ни секрет!
А всех реальных спортсменов - с заслуженной победой и удачи в Наступающем новом году! Думаю, что Глава сделал соответствующие выводы и всё у вас будет нормально!
Сегодня, 10:23   ЦитироватьОтветить0
Гость Екатерина
# 8Гость Екатерина
как бы ни было, в руках у него работа самсонова и елены павловны, которых он увольняет, как то неправильно.
Сегодня, 10:35   ЦитироватьОтветить1
ответ
# 9ответ
Цитата: Гость Екатерина
как бы ни было, в руках у него работа самсонова и елены павловны, которых он увольняет, как то неправильно.


Неправильно, что под руководством этих людей долгие годы процветало пускание пыли в глазах, самодурство,ложь и кумовство ... Так что Екатерина думайте когда защитничка включаете... Пусть радуются, что так долго кормились без образования и со своими делишками...
Сегодня, 12:19   ЦитироватьОтветить0
с чистого листа
# 10с чистого листа
Костику и Леночке теперь самое время начать с нуля, то есть с тренерской работы. Они же "специалисты" с опытом особенно он))) Правда там спереть им нечего будет, только премии друг у друга))) Дерзайте вообщем друзья вы наши!
Сегодня, 13:03   ЦитироватьОтветить0
холуйство
# 11холуйство
Автор статьи!!! Ты не прав( или не права). Не отмечен наградой Глава округа, а ему вручён кубок КОМАНДЫ ГУСЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА за 2 место в общекомандном зачёте!!!!! Улавливаешь разницу подхолим..или подхолимка с управления по культуре и спорту...?
Сегодня, 13:30   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 12Гость гость
Евгений Михайлов отмечен наградой

Поздравляем наших спортсменов с достижениями

anguished
Так чьи достижения отмечены?
Сегодня, 16:02   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 13Admin
Исправил заголовок. Так наверное будет правильно.
Сегодня, 16:09   ЦитироватьОтветить0
спортсмен с опытом
# 14спортсмен с опытом
Цитата: Admin
Исправил заголовок. Так наверное будет правильно.


В таком контексте можно!!! Но на будущее, уважаемый админ, если вы берёте на себя названия в статьях по спорту, то будьте предельно внимательны! Это очень серьёзно..
Сегодня, 18:18   ЦитироватьОтветить0

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