Гусевские спортсмены приняли участие в Первенстве области по лёгкой атлетике в Калининграде

9 февраль 2018, 18:37

6 и 7 февраля 2018 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось Первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 г.р..



В соревнованиях приняло участие около 300 человек с различных районов области.



Команду города Гусева представляли спортсмены МАУ «Спортивная школа города Гусева» под руководством тренерского состава Лукьянова А.А., Филипповой И.Е., Романовой И.А..



В нашей команде призерами стали четыре человека из призовых пяти мест. Как всегда хорошо выступила Манченко Вероника (МАОУ «СОШ№3»). Она заняла 1 место на дистанции 3000 метров, показав время 12 мин.10.22 сек., и 2 место на дистанции 1500 метров показав время 5 мин.34.09. сек. , хоть она и выступала с соперниками старше себя на 1-2 года.



Особенно нужно выделить Нащёкину Ирину которая вышла в финал в беге на 200 метров и заняла 3 место, показав великолепное время 28.52 сек., тем самым установив личный рекорд который соответствует 2 взрослому разряду.



Учащийся МОУ «СОШ №1» Зандер Эвальд занял 1 место в толкании ядра(8 м.14 см.).



Учащийся МОУ «СОШ№1» Ермаков Леонид в беге на 3000 метров занял 2 место, показав время 11 мин.09.00 мин. Остальные участники установили личные рекорды и выполнили спортивные разряды.



Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с победой и пожелаем им дальнейших успехов.

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