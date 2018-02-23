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Гусевское отделение ЛДПР поддержало легкоатлетический пробег

23 февраля 2018, 17:23
Гусевское отделение ЛДПР поддержало легкоатлетический пробег
23 февраля — праздник мужества, отваги и чести. Традиционно в этот день проходят праздничные и спортивные мероприятия. Вот и сегодня в городе Гусеве прошёл легкоатлетический пробег, посвящённый 100-летию Рабоче-крестьянская Красной армии (РККА).

В пробеге участвовало порядка ста человек, а преодолеть им предстояло дистанцию порядка 10 километров, и это при температуре в минус 10 градусов! Но разве небольшой морозец способен способен сломить дух воина? Конечно же нет.

В местном отделении ЛДПР города Гусева всегда с большим уважением относились к спорту и поэтому партия просто не могла ни поддержать спортсменов. Отделение оказало содействие в приобретении атрибутики, а пожелать участникам успеха на марафоне пришли депутат Калининградской бластной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович и координатор местного отделения Зиновьев Александр Валерьевич.

«Приятно наблюдать, как в выходной день ребята не сидят где-то на лавочке, потягивая алкоголь, а участвуют в спортивной жизни города, укрепляя свои мышцы и прежде всего здоровье. Мы всегда выступали за активное времяпрепровождение и поддержку различных кружков и секций.» — так прокомментировал забег Андрей Иванович.
пробег День защитника Отечества ЛДПР
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