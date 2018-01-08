При поддержке ЛДПР в Гусеве прошёл областной юношеский турнир по мини-футболу

8 январь 2018, 18:41

Новогодние праздники - не просто время для отдыха, а одна из возможностей потратить выходные дни для занятия любимым делом, например, спортом. 8 января в последний день новогодних каникул, при поддержки Калининградского регионального отделения ЛДПР, депутата Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейника Андрея Ивановича в Физкультурно-оздоровительном комплексе имени Е.М. Попова города Гусева прошёл третий областной турнир среди юношей по мини-футболу, посвящённый памяти известного детского тренера Лебедева Юрия Евгеньевича.



Перед начало турнира с напутственны словом выступил парламентарий от ЛДПР Андрей Иванович Олейник. Депутат пожелал ребятам победы, спортивных успехов и отличной игры. С добрыми словами перед началом матча также выступили представитель местного отделения ЛДПР города Гусева, мастер спорта, Зиновьев Александр Валерьевич, и, конечно же, Лебедев Александр Юрьевич - человек, беззаветно преданный спорту.



На протяжении нескольких часов ребята демонстрировали высокий уровень владения мячом, самоотдачу, командный дух и силу воли, без которой не обходится ни один успех в спортивном мероприятии. Парни играли как никогда, игра накалялась с каждой минутой, а по итогам встречи призовые места распределились следующим образом:



1 место - команда города Гвардейска.

2 место - команда города Гусева.

3 место - команда города Черняховска.

4 место - команда города Озёрска.



Помимо общего командного зачёта, были номинации и за личные достижения. По мнению жюри лучшим нападающим был признан Мушкин Антон (город Гвардейск), лучшим защитником - Блинов Александр (город Черняховск), лучшим вратарём - Рустам Мамедов (город Гвардейск) и лучшим игроком турнира Бабер Никита (город Гусев).



Огромные слова благодарности хочется выразить руководителям спортивных команд - их тренерам, подготовивших ребят к соревнованиям. А именно: Карман Виктору, Аистову Александру, Безумову Николаю и Владыевскому Александру.



Также большое спасибо хочется сказать постоянному ведущему спортивного блока радиостанции «Радио на Востоке» Люлюкину Анатолию Владимировичу и конечно же судьям матча - Гулакову Сергею и Лебедеву Александру.



По завершению спортивного мероприятия никто не остался без подарка. Спорт - это целая жизнь, пусть чаще проходят подобные мероприятия, а представители ЛДПР готовы оказать всяческое содействия тренерам и их воспитанникам.

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