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Гусевские боксёры приняли участие в Первенстве Северо-Западного округа в Мурманской области

7 марта 2018, 11:13
Гусевские боксёры приняли участие в Первенстве Северо-Западного округа в Мурманской области
С 19 по 24 февраля в городе Апатиты Мурманской области прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди средних и старших юношей.

Приняли участие в этих рейтинговых соревнованиях и наши гусевские боксеры, тренирующиеся в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс) под руководством мастеров спорта СССР и России Михаила и Александра Анисимовых.

Напомним нашим читателям, что двое наших юных земляков Дмитрий Агафонов (весовая категория 40 кг) и Данил Михайлов (вес 54 кг) получили путевки на Северо-Запад, став победителями областных первенств, прошедших в начале февраля. Оба наших спортсмена выступили на федеральном первенстве достойно, но, к сожалению, попасть в число призеров не смогли, заняв пятые места.

Встретившиеся на этих соревнованиях соперники действительно были достойны друг друга. И Агафонов, и Михайлов в своих боях уступили боксерам, ставшим победителями в своих весовых категориях. Правда, с боем Данила Михайлова, выступавшего по старшим юношам, все было очень неоднозначно. Наш земляк проиграл со счетом 2:3 и решение судей вызвало некоторое недоумение у наших тренеров. Однако, как постоянно говорит сам Михаил Анисимов: «Даже если и засудили… Я считаю, биться надо так, чтобы просто не было шанса „засудить“. Чтобы победа была чистая, уверенная. Но все-равно, наши парни бились неплохо. А вообще, это спорт — случается и проиграть. Уверен, ребята проанализируют свои бои, сделают правильные выводы и проявят свое мастерство в полной мере. Впереди у них еще много соревнований!»

За постоянную финансовую помощь в подготовке к выездам на соревнования гусевские боксеры благодарят Валдаса Целминьша, Михаила Бовтунова, Виктора Мишнева, Константина Колодяжного и Андрея Колосова (Калининград).

Лиана Петрова «За доблестный труд»
соревнование бокс
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