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Две золотые и одну серебряную медали привезли наши самбисты из Советска

7 марта 2018, 11:35
Две золотые и одну серебряную медали привезли наши самбисты из Советска
В конце февраля в Советске прошел турнир по борьбе самбо среди юношей 2001–2010 годов рождения «Мальчиш-Кибальчиш».

Участие в соревнованиях приняли 200 борцов со всей области. От нашего города выступили воспитанники мастера спорта СССР Александра Мухаметова, занимающиеся в ФОКе им. Е. М. Попова. «Золотые» медали завоевали Андрей Третьяков и Артемий Тюрин. «Серебряным» призером турнира стал Николай Подгурский.

соревнование борьба самбо
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