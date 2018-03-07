/ / / Две золотые и одну серебряную медали привезли наши самбисты из Советска

7 марта 2018, 11:35

В конце февраля в Советске прошел турнир по борьбе самбо среди юношей 2001–2010 годов рождения «Мальчиш-Кибальчиш».Участие в соревнованиях приняли 200 борцов со всей области. От нашего города выступили воспитанники мастера спорта СССР Александра Мухаметова, занимающиеся в ФОКе им. Е. М. Попова. «Золотые» медали завоевали Андрей Третьяков и Артемий Тюрин. «Серебряным» призером турнира стал Николай Подгурский.