Победителем открытого первенства Гусевского округа по мини футболу стала команда «Газмяс»

16 марта 2018, 11:45

15 марта завершился открытый Турнир по мини-футболу. В течение турнира в универсальном зале МАУ «ФОК г. Гусева» сошлись 10 футбольных коллективов. Согласно регламенту соревнований, каждой команде предстояло сыграть по одной игре друг с другом.



За победу в матче присваивалось 3 очка, за ничью 1 очко. Победителем турнира становилась команда, набравшая большее количество очков. А при их равенстве рассматривали результат личной встречи.



После напряженной и упорной борьбы места распределились следующим образом:



1 место — «Газмяс» г. Гусев

2 место — «Русь» пос. Ольховатка

3 место — «Смена» г. Гусев

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