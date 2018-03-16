В Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялась акция «Выборы и спорт!». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Молодые избиратели, многим из которых предстоит проголосовать на выборах Президента России 18 марта 2018 года впервые, пришли сегодня посоревноваться в силе, ловкости, выносливости и показать, что молодое поколение Калининградской области выбирает здоровый образ жизни и активную гражданскую позицию.
В спортивно-массовом мероприятии приняли участие команды Молодежного актива города Гусева, Гусевского агропромышленного колледжа, Гусевского политехнического техникума и команда из города Озерска.
Все ребята достойно проявили себя в эстафетных соревнованиях, показали хорошие результаты в интерактивном лазерном тире и настольном теннисе. По результатам состязаний была проведена церемония награждения памятными кубками, медалями и грамотами.
В Физкультурно-оздоровительном комплексе прошла акция «Выборы и спорт!»
16 марта 2018, 22:03
соревнование выборы
116 просмотров
Другие новости по теме