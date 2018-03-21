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В муниципальном этапе соревнований по баскетболу «Янтарный мяч» одержала победу команда школы № 5

21 марта 2018, 10:09
Баскетбольная команда «Кобры» школы № 5 заняла первое место в муниципальном этапе соревнований «Янтарный мяч» среди девушек 2003 года рождения и моложе. Тренер команды Блохинова М.К.

Состав команды: Зубец Вероника, Русакова Алевтина, Герасимова Полина, Невалёная София, Чубукова Виктория, Кривошапка Екатерина, Антонова Ксения, Титкова Маргарита, Дорофеева Диана, Сулейманова Аиша.

Поздравляем девочек с этой победой и желаем успехов на зональных соревнованиях, которые будут проходить в школе № 3 28 и 29 марта в 10:00.
соревнование баскетбол
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