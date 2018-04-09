Гусевские легкоатлеты взяли две золотые медали на областных соревнованиях в Светлогорске

9 апреля 2018, 12:02

7 апреля 2018 года команда МАУ «Спортивная школа города Гусева» под руководством тренера Филиповой И.Е. ездила в город Светлогорск на Чемпионат и Первенство Калининградской области по легкой атлетике посвященный памяти заслуженного тренера С. Гадиатова.



В проведении соревнований приняло более 400 участников со всей области. В не легкой борьбе наши спортсмены смогли одержать достойную победу.



В беге на 1 км., первое место с результатом 3 мин.27.3сек., занял Башара Константин.



В беге на 1 км, второе место с результатом 3 мин.40.8 сек. заняла Бунина Людмила.



Воспитанники спортивной школы Шуваева Алина, Семенякина Кристина, Кривоносов Даниил, Никитин Алексей вошли в десятку лучших в своих возрастных категориях.



Поздравляем наших ребят и тренерский состав с победой и пожелаем им дальнейших успехов!

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