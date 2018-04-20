Сегодня, 20 апреля, в Физкультурно-оздоровительном комплекса города Гусева проходит Кубок малых городов Янтарного края по плаванию. Об этом сообщается в группе ФОКа ВКонтакте.
Более 150 юных спортсменов и их тренера из Зеленоградска, Балтийска, Советска, Калининграда, Гусева и Гурьевска соревнуются за звание лучших пловцов в своей категории.
Желаем спортсменам только побед!
В ФОКе проходит Кубок малых городов Янтарного края по плаванию
20 апреля 2018, 14:25
соревнование ФОК плаванье
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