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Информационный сайт города Гусева

В ФОКе проходит Кубок малых городов Янтарного края по плаванию

20 апреля 2018, 14:25
В ФОКе проходит Кубок малых городов Янтарного края по плаванию
Сегодня, 20 апреля, в Физкультурно-оздоровительном комплекса города Гусева проходит Кубок малых городов Янтарного края по плаванию. Об этом сообщается в группе ФОКа ВКонтакте.

Более 150 юных спортсменов и их тренера из Зеленоградска, Балтийска, Советска, Калининграда, Гусева и Гурьевска соревнуются за звание лучших пловцов в своей категории.

Желаем спортсменам только побед!
соревнование ФОК плаванье
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Загородный Парк Отель
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Роман Сарваков
# 1Роман Сарваков
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить0

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