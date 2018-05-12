Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Депутат от партии ЛДПР подарил юным каратистом два комплекта тренировочной экипировки
Информационный сайт города Гусева

Депутат от партии ЛДПР подарил юным каратистом два комплекта тренировочной экипировки

12 мая 2018, 13:14
Депутат от партии ЛДПР подарил юным каратистом два комплекта тренировочной экипировки
11 мая юные каратисты ДЮЦа, воспитанники тренера Зиновьева Александра Валерьевича (черный пояс, 3-й дан) достойно выдержали экзамены на очередную ступень повышения мастерства владения боевым искусством Киокушинкай.

В ходе сложных тактико-технических элементов каратистам пришлось доказывать уровень своей подготовки на очередную ученическую ступень. Юные спортсмены сдавали физическую подготовку, знание и правильное выполнение кат, элементы защиты и нанесения ударов, а также кумитэ (применение приобретенных навыков в режиме реального боя). Уровень подготовки на оранжевый пояс с синей нашивкой (9кю) защитили:

Федин Владислав, Шачнев Глеб, Алексахин Илья, Ионкин Данил, Карпченко Антон, Матвеев Александр, Кураева Александра, Карпченко Кристина, Шаврова Ульяна.

С успешной сдачей экзамена каратистов поздравил черный пояс, 1-й дан Депутат Калининградской областной Думы (фракции ЛДПР) Олейник Андрей Иванович и подарил группе два комплекта тренировочной экипировки «рыцарь» для отработки ударов в полном контакте и повышения спортивного мастерства каратистов.

«ЛДПР всегда способствует развитию спорта. Надеюсь, что данное спортивное снаряжение поможет нашим будущим профессиональным спортсменам приобрести необходимый навык, который они продемонстрируют на очередных соревнованиях», — сказал парламентарий.
ЛДПР каратэ
131 просмотр
0
Другие новости по теме
В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до, посвящённый памяти Масутацу Ояма
В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до, посвящённый памяти Масутацу Ояма
Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа
Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа
При поддержке ЛДПР в Гусеве прошёл областной юношеский турнир по мини-футболу
При поддержке ЛДПР в Гусеве прошёл областной юношеский турнир по мини-футболу
Достойно отметили День боксера
Достойно отметили День боксера

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona