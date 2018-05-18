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Информационный сайт города Гусева

Гусевские боксёры радуют новыми победами

18 мая 2018, 11:26
Наконец-то решили порадовать своих болельщиков известиями и очень уж скрытные гусевские боксеры.

Еще в марте воспитанники гусевского отделения областной КДЮСШ (директор Э. Иванс), занимающиеся боксом под руководством Михаила и Александра Анисимовых, приняли участие в XX Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза А. Матросова в городе Локня. В категории 32 кг титул победителя турнира завоевал Сергей Мирошников. И трое наших парней стали обладателями «серебряных» медалей: Артем Гофф (34 кг), Дмитрий Агафонов (41, 5 кг) и Артем Сугян (62 кг).

А в апреле наши боксеры приняли участие аж в двух соревнованиях: турнире в Польше и в областном Чемпионате. На Международном турнире по боксу в городе Ломжа (Польша) гусевские боксеры завоевали сразу три «золотых» медали. По итогам турнирных боев, победителями в своих весовых категориях стали Сергей Мирошников, Артем Гофф и Дмитрий Агафонов.

Столь же успешно выступили наши ребята и на Чемпионате Калининградской области по боксу. На этот раз «золото» взяли наши тяжеловесы. В категории 75 кг победителем стал Дмитрий Поликаркин. А в более тяжелой весовой категории 81 кг чемпионский титул завоевал Александр Гапоненко. Причем свой финальный бой наш земляк завершил всего за 15 секунд!

Поздравляем наших юных боксеров и их тренеров с новыми наградами!

За постоянную финансовую помощь гусевские боксеры благодарят Валдаса Целминьша, Константина Колодяжного, Виктора Мишнева, Альберта Шпетта, Михаила Бовтунова и Андрея Колосова (Калининград).

Лиана Петрова (За доблестный труд)
бокс соревнование
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