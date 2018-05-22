В преддверии ЧМ по футболу в Покровской библиотеке прошел День спорта «Мы любим футбол!»

22 мая 2018, 16:36

В преддверии чемпионата мира по футболу в Покровской библиотеке прошел День спорта «Мы любим футбол!». К этому дню в библиотеке была оформлена книжно-предметная выставка «Футбол… Футбол… Футбол…».



На выставке представлены книги о футболе, футбольные мячи в разном оформлении (с эмблемой и талисманом), талисман чемпионата Волк Забивака, импровизированное -футбольное поле. В течение дня для читателей проводилась мультимедийная викторина-путешествие по стадионам России, футбольные викторины. Читатели знакомились со спортивной карьерой знаменитого советского вратаря Льва Яшина, первого и единственного вратаря в истории футбола, получившего приз «Золотой мяч» , услышали интересный рассказ, связанный с кепкой Л.Яшина.



Участники мероприятия отгадывали по фотографиям знаменитых футболистов мира, знакомились с футбольными рекордами из книги рекордов Гиннеса. Мероприятие сопровождалось мелодией гимна чемпионата мира по футболу-2018. Награждение победителей призами с футбольной тематикой торжественно прошло на «библиотечном пьедестале почета». Библиотекари в завершении Дня спорта пожелали читателям заниматься спортом и не болеть.

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