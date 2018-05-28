/ / / Очередной успех наших легкоатлетов на этапе серии стартов Гран-при «Динамо» в Светлогорске

28 мая 2018, 00:24

Владимир Орешко

Уже не впервые, этап легкоатлетической серии стартов Гран-при «Динамо» памяти погибшего в Чеченской Республике сотрудника УФСБ России по Калининградской области кавалера Ордена Мужества капитана 3-го ранга Константина Покровского проводится в городе Светлогорске.Эти масштабные соревнования, организованные муниципальным образованием «Светлогорский район», областным советом «Динамо» и федерацией легкой атлетики Калининградской области проходят по главной улице города-курорта. Многочисленные зрители, собравшиеся на улицах города, приветствуют и подбадривают участников соревнований.Для участия в пробеге 26 мая с разных концов области съехались как действующие легкоатлеты, так и спортсмены ветераны, простые любители бега и приверженцы здорового образа жизни. И погода, как по заказу, небольшой тёплый дождик освежил воздух и бежать было комфортно.Более 50 человек решили попробовать свои силы на основных дистанциях бега: 10 и 5 километров у мужчин и 5 километра у женщин. Среди разминающихся атлетов можно было заметить немало знакомых лиц. Это Александр Радников, являющийся сильнейшим бегуном в области, это и мастер спорта, неоднократный чемпион Мира и Европы среди ветеранов Сергей Перминов. Здесь же мы увидели и ветерана некогда всесоюзно-известного Калининградского клуба любителей «Балтика Анатолия Степанова. А также молодой и перспективный, многократный медалист региональных и международных соревнований, воспитанник спортивной школы Советска, уже проявивший себя на серьёзных мероприятиях — Василий Леминский.Целая группа бегунов в составе: Богдан Ведиков, Алина Боярчук, Елена Шугаева, Алексей Герасин, Максим Лоскин, Михаил Марченко Екатерина Князева прибыла из Гусева, во главе с председателем легкоатлетического клуба «Бег и здоровье», официально зарегистрированного комитетом клубов любителей бега РФ Владимиром Орешко.Все проводили интенсивную предстартовую разминку, готовя себя к борьбе за главные призы соревнований.Ну, а пока до основного забега оставалось ещё время, на дистанцию вышли школьники, которым предстояло бежать эстафетный бег.И вот дан старт главному забегу. С первых метров Александр Радников и Василий Леминский оторвались от основной группы бегунов взяв высокий темп бега.И в этой борьбе всё же на последнем километре Василий смог вырваться вперёд, финишировав на несколько секунд раньше. Конечно у Александра накопилась усталость от предыдущих стартов, что не позволило ему бороться за первое место.Сколько эмоций пришлось увидеть на лицах ребят после финиша: это и радость победы, слезы поражения и просто детский восторг.Максим Лоскин бежал на дистанции 5 км и в категории до 18 лет стал победителем заняв первое место.На 10 км отличились также воспитанники Владимира Орешко из школы 3: Алексей Герасин занял третье место, Михаил Марченко стал вторым и первое почётное место в нелёгкой борьбе досталось Максиму Коваленко.Председатель клуба «Бег и здоровье» Владимир Орешко был быстрее всех в споре спортсменов ветеранов.Наши девушки достойно закончили дистанцию бега, но к сожалению, не вошли в призёры.Абсолютное первое место среди женщин заняла Ирина Миронова.А затем прогулка к морю. И завтра ребят ждут не менее важные соревнования: Первенство и Чемпионат области по каратэ-до киокушинкай.