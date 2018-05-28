/ / / В ФОКе прошёл турнир по волейболу, посвященный памяти Анатолия Валентиновича Паршикова

Есть имена, неразрывно связанные с памятью о чём-то или о ком-то. Спортивная жизнь нашего города неразрывно связана с именем Анатолия Валентиновича Паршикова, в честь которого 27 мая в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел XIII Турнир по волейболу среди мужских команд. Об этом рассказали в группе Физкультурно-оздоровительного комплекса.
С 1988 года Анатолий Валентинович работал тренером-преподавателем в Детско-юношеской спортивной школе, всю оставшуюся жизнь отдав на воспитание настоящих, неравнодушных к спорту людей. Его воспитанники являлись неоднократными чемпионами и призёрами областных и международных соревнований.
В турнире приняли участие действующие чемпионы области — команда «Таможня» (Калининград), а так же команды «Динамо» (Калининград), «Гусев» (Гусев) и «Золотая Комета» (Калининград), среди которых было немало выдающихся спортсменов, играющих в разных лигах нашей страны: Олег Кравец («Таможня») — команда «Динамо» (Москва), Виталий Мельников («Золотая Комета») — Высшая Лига «А», город Грозный, Дмитрий Макаренко («Таможня») — команда «Зенит» (Санкт-Петербург), Андрей Ткаченко («Динамо») — бывший игрок российской Суперлиги, мастер спорта.
«Получился серьезный турнир с хорошими игроками. Ребята бились хорошо, ну и наша команда сыграла дружно. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал!» — поделился впечатлениями один из организаторов турнира Александр Волков.
На турнире присутствовали почетные гости — Президент областной федерации волейбола Галанин Юрий Петрович, вице-президент областной федерации волейбола Сергей Леонидович Лебедев, исполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни Вадим Александрович Бобрович и заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Ивановна Томина.
По результатам игры первое место завоевала Калининградская команда «Таможня», второй стала «Золотая комета», третьей — Калининградское «Динамо».
В ФОКе прошёл турнир по волейболу, посвященный памяти Анатолия Валентиновича Паршикова
28 мая 2018, 20:11
волейбол ФОК
Архивная фотография с Анатолием Валентиновичем Паршиковым в нижнем ряду по центру
Архивная фотография с Анатолием Валентиновичем Паршиковым в нижнем ряду по центру
144 просмотра | 1 комментарий
Другие новости по теме