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В ФОКе прошёл турнир по волейболу, посвященный памяти Анатолия Валентиновича Паршикова

28 мая 2018, 20:11
В ФОКе прошёл турнир по волейболу, посвященный памяти Анатолия Валентиновича Паршикова
Архивная фотография с Анатолием Валентиновичем Паршиковым в нижнем ряду по центру
Есть имена, неразрывно связанные с памятью о чём-то или о ком-то. Спортивная жизнь нашего города неразрывно связана с именем Анатолия Валентиновича Паршикова, в честь которого 27 мая в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел XIII Турнир по волейболу среди мужских команд. Об этом рассказали в группе Физкультурно-оздоровительного комплекса.

С 1988 года Анатолий Валентинович работал тренером-преподавателем в Детско-юношеской спортивной школе, всю оставшуюся жизнь отдав на воспитание настоящих, неравнодушных к спорту людей. Его воспитанники являлись неоднократными чемпионами и призёрами областных и международных соревнований.

В турнире приняли участие действующие чемпионы области — команда «Таможня» (Калининград), а так же команды «Динамо» (Калининград), «Гусев» (Гусев) и «Золотая Комета» (Калининград), среди которых было немало выдающихся спортсменов, играющих в разных лигах нашей страны: Олег Кравец («Таможня») — команда «Динамо» (Москва), Виталий Мельников («Золотая Комета») — Высшая Лига «А», город Грозный, Дмитрий Макаренко («Таможня») — команда «Зенит» (Санкт-Петербург), Андрей Ткаченко («Динамо») — бывший игрок российской Суперлиги, мастер спорта.

«Получился серьезный турнир с хорошими игроками. Ребята бились хорошо, ну и наша команда сыграла дружно. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал!» — поделился впечатлениями один из организаторов турнира Александр Волков.

На турнире присутствовали почетные гости — Президент областной федерации волейбола Галанин Юрий Петрович, вице-президент областной федерации волейбола Сергей Леонидович Лебедев, исполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни Вадим Александрович Бобрович и заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Ивановна Томина.

По результатам игры первое место завоевала Калининградская команда «Таможня», второй стала «Золотая комета», третьей — Калининградское «Динамо».
волейбол ФОК
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тренер
# 1тренер
Сегодня надо отдать должное Волкову. На этот турнир были приглашены НАСТОЯЩИЕ команды с реальными известными спортсменами-волейболистами! Результат конечно был прогнозируем и никто не ждал от гусевской команды успеха. В данном случае было сделано главное: престиж городу с приездом таких игроков, достойная память Валентинычу и интерес местных болельщиков. Хороший пример для коллег и в первую очередь для руководителя гусевской женской команды... Не" пыль в глаза" с обычным приглашением соседей (Озёрск,Нестеров, Черняховск) и ФЕЙКОВОЙ победы, а зрелищное мероприятие для любителей волейбола и нашего города! Вопросов нет. Молодцы. Но Данька Романенко персонально просто красавец....
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