Гусевские легкоатлеты превосходно выступили на областном первенстве в Калининграде

11 февраля 2019, 12:21

5 и 6 февраля 2019 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось Первенство Калининградской области по лёгкой атлетике. Город Гусев представляли спортсмены Спортивной школы под руководством тренерского состава Лукьянова А.А., Филипповой И.Е..



Наши спортсмены выступили превосходно и заняли четыре первых места, одно второе и четыре третьих. Отличное выступление показала ученица МОУ «СОШ № 1» Ирина Нащёкина. Хотя Ирина и младше была своих соперниц на два года, но она с большим преимуществом выиграла на дистанции 60 метров показав фантастический результат для своего возраста — 8.04 сек, удивив всех тренеров и судий соревнований. В беге на 200 метров Ирина заняла третье место. В упорной борьбе она уступила лишь на самом финише, показав результат 26.59 сек, а норматив КМС 26.14 сек.



Ученик МОУ «СОШ № 1» Леонид Ермаков дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала. В беге на 1500 метров показал время 4 мин 49.75 сек, и в беге на 3000 метров показал время 10 мин 29.03 сек.



Хорошо выступили ученики МОУ «СОШ № 1» Карина Понамарёва и Константин Башара. Карина заняла два третьих места, это в беге на 1500 метров показав время 5 мин 31.36 сек, и беге на 3000 метров, показав время 12 мин.10.69 сек. Константин Башара в беге на 3000 метров занял 3 место, показав время 11 мин 15.80 сек.



Ученик МАОУ «СОШ № 3» Эвальд Зандер в беге на 400 метров занял первое место, показав время 57.87 сек, что стало большой неожиданностью для соперников, а также он стал серебряным призёром в толкании ядра — 8 м 76 см.



В очередной раз поздравляем наших легкоатлетов и тренерский состав с победой и пожелаем им дальнейших спортивных успехов.

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