Стройцентр Стройцентр
/ / / Гусевские боксёры стали первыми в общекомандном зачете на Первенстве Министерства образования области
Информационный сайт города Гусева

Гусевские боксёры стали первыми в общекомандном зачете на Первенстве Министерства образования области

22 октября 2018, 13:34
Гусевские боксёры стали первыми в общекомандном зачете на Первенстве Министерства образования области
В Гусеве завершилось Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина, а также 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.

Напомним, что в Первенстве принимали участие команды из Москвы, Калининграда, Гусева, Багратионовска, Балтийска, Краснознаменска, Немана, Нестерова, Мамоново, Светлого, Советска, Черняховска, Янтарного.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по результатам напряженных поединков сборная команда города Гусева стала победителем в общекомандном зачете!

Поздравляем наших спортсменов!
бокс соревнование
448 просмотров
2
Другие новости по теме
В Гусеве состоялось открытие Первенства Министерства образования Калининградской области по боксу
В Гусеве состоялось открытие Первенства Министерства образования Калининградской области по боксу
В Гусеве прошло Первенство области по боксу среди обучающихся образовательных организаций
В Гусеве прошло Первенство области по боксу среди обучающихся образовательных организаций
Гусевские боксёры, завоевавшие «золото» на областных соревнованиях, поедут в Псков на Первенство СЗФО
Гусевские боксёры, завоевавшие «золото» на областных соревнованиях, поедут в Псков на Первенство СЗФО
В Калининграде прошли соревнования области по волейболу среди мужских команд
В Калининграде прошли соревнования области по волейболу среди мужских команд

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров