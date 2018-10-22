В Гусеве завершилось Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина, а также 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.
Напомним, что в Первенстве принимали участие команды из Москвы, Калининграда, Гусева, Багратионовска, Балтийска, Краснознаменска, Немана, Нестерова, Мамоново, Светлого, Советска, Черняховска, Янтарного.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по результатам напряженных поединков сборная команда города Гусева стала победителем в общекомандном зачете!
Поздравляем наших спортсменов!
Гусевские боксёры стали первыми в общекомандном зачете на Первенстве Министерства образования области
22 октября 2018, 13:34
бокс соревнование
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