/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в первом Краснознаменском полумарафоне

23 октября 2018, 11:23

Владимир Орешко

Одним из приоритетов современной государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения и усиления пропаганды здорового образа жизни.Под пропагандой здорового образа жизни понимают широкий спектр деятельности — от просветительских и выездных программ работы с населением до использования средств массовой информации — деятельности, направленной на то, чтобы люди ответственнее относились к своему здоровью и располагали необходимой информацией для его сохранения и укрепления.Важный метод укрепления здоровья населения — это обучение граждан здоровому образу жизни, проведение спортивных мероприятий, пропаганда и информирование их о той важной роли, которую каждый человек играет в сохранении собственного здоровья и благополучия общества.Способность и желание бегать заложены в каждом человеке природой. Бег считается одним из основных механизмов, предусмотренных эволюцией для сохранения здоровья и жизни. Древние люди уже прекрасно знали о множестве полезных эффектов, которые дарят человеку регулярные пробежки. Занятия бегом способствуют очищению организма от вредных токсинов и шлаков. Во время упражнений кровь начинает двигаться по сосудам с высокой интенсивностью. Через стенки сосудов в нее поступает множество отработанных веществ, которые выводятся через пот. При продолжительном беге нормализуются обменные процессы организма, а также уменьшается содержание холестерина в крови.Именно с целью популяризации бега в области проводятся мероприятия. Вовлекающие всё больше и больше молодёжи, приучая их к здоровому образу жизни.Так в мае месяце был проведён первый Озёрский полумарафон.И вот 20 октября в Краснознаменском городском округе тоже состоялся І Краснознаменский полумарафон, в котором приняли участие 75 спортсменов из разных городов области. Участникам полумарафона предстояло преодолеть дистанцию в 21 км 97.5 метров, от школы п. Добровольска и финишировать в школе города Краснознаменска. Представители легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» большим составом приняли участие. Евгений Свиб закончил бег первым в категории. Владимир Орешко в категории первым. Остальные успешно финишировали и получили свои памятные медали первого полумарафона.Для самых юных был организован забег на дистанции 1350 м. В детском забеге в абсолютной категории среди юношей и девушек участие приняли ребята из Калининграда, Зеленодолье и Краснознаменска. Самому юному участнику 5 лет, который самостоятельно смог преодолеть дистанцию.Огромное спасибо организаторам пробега за то, что такие мероприятия проводятся, и мы участники не заметили никаких препятствий со стороны чиновников, хотя трасса бега проходила по дороге с автомобильным движением большой протяжённостью. И хочется вспомнить:(Сократ).