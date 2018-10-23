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Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены приняли участие в первом Краснознаменском полумарафоне

23 октября 2018, 11:23
Гусевские спортсмены приняли участие в первом Краснознаменском полумарафоне
Одним из приоритетов современной государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения и усиления пропаганды здорового образа жизни.

Под пропагандой здорового образа жизни понимают широкий спектр деятельности — от просветительских и выездных программ работы с населением до использования средств массовой информации — деятельности, направленной на то, чтобы люди ответственнее относились к своему здоровью и располагали необходимой информацией для его сохранения и укрепления.

Важный метод укрепления здоровья населения — это обучение граждан здоровому образу жизни, проведение спортивных мероприятий, пропаганда и информирование их о той важной роли, которую каждый человек играет в сохранении собственного здоровья и благополучия общества.

Способность и желание бегать заложены в каждом человеке природой. Бег считается одним из основных механизмов, предусмотренных эволюцией для сохранения здоровья и жизни. Древние люди уже прекрасно знали о множестве полезных эффектов, которые дарят человеку регулярные пробежки. Занятия бегом способствуют очищению организма от вредных токсинов и шлаков. Во время упражнений кровь начинает двигаться по сосудам с высокой интенсивностью. Через стенки сосудов в нее поступает множество отработанных веществ, которые выводятся через пот. При продолжительном беге нормализуются обменные процессы организма, а также уменьшается содержание холестерина в крови.

Именно с целью популяризации бега в области проводятся мероприятия. Вовлекающие всё больше и больше молодёжи, приучая их к здоровому образу жизни.

Так в мае месяце был проведён первый Озёрский полумарафон.

И вот 20 октября в Краснознаменском городском округе тоже состоялся І Краснознаменский полумарафон, в котором приняли участие 75 спортсменов из разных городов области. Участникам полумарафона предстояло преодолеть дистанцию в 21 км 97.5 метров, от школы п. Добровольска и финишировать в школе города Краснознаменска. Представители легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» большим составом приняли участие. Евгений Свиб закончил бег первым в категории. Владимир Орешко в категории первым. Остальные успешно финишировали и получили свои памятные медали первого полумарафона.

Для самых юных был организован забег на дистанции 1350 м. В детском забеге в абсолютной категории среди юношей и девушек участие приняли ребята из Калининграда, Зеленодолье и Краснознаменска. Самому юному участнику 5 лет, который самостоятельно смог преодолеть дистанцию.

Огромное спасибо организаторам пробега за то, что такие мероприятия проводятся, и мы участники не заметили никаких препятствий со стороны чиновников, хотя трасса бега проходила по дороге с автомобильным движением большой протяжённостью. И хочется вспомнить:

«Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины» (Сократ).

Владимир Орешко
бег соревнование
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Неужели в этом колхозе(Краснознаменск) какоето провели мероприятия.
Вчера, 12:42   ЦитироватьОтветить0

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