Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне в городе Элке в Польше

И вот старт!!!

Председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»,

Владимир Орешко

В воскресенье 13 октября в Польском городе Элк спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» приняли участие в XII полумарафоне. Российская делегация состояла из 20 участников. В состав команды от нашего клуба входили: Владислав Петров, Екатерина Князева, Валерий Павличук, Виталий Сумбаев, Анна Русинова и Владимир Орешко.Очень много сил было отдано на предыдущих соревнованиях и особых надежд на победу не планировалось. В этом году была изменена трасса полумарафона и необходимо было преодолеть четыре круга по улицам города вдоль живописного озера, чудесного парка в центре экологического образования. Количество участников этого забега составило около 150 человек разных городов.Это была победа! Победа и моя и нашей команды. Валерий Павличук стал победителем полумарафона с лучшим своим временем 1 час 10 минут 02 сек. Виталий Сумбаев пробежал за 1 час 20 мин 45 сек став четвёртым. Анна Русинова закончила бег первой среди женщин за 1 час 30 минут 17 сек. Эмоции нас переполняли. Наши российские спортсмены все достойно закончили бег и все получили заслуженные награды и подарки от организаторов.Огромное спасибо всем участникам команды за старание, терпение и победу.