Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне в городе Элке в Польше

Очень много сил было отдано на предыдущих соревнованиях и особых надежд на победу не планировалось. В этом году была изменена трасса полумарафона и необходимо было преодолеть четыре круга по улицам города вдоль живописного озера, чудесного парка в центре экологического образования. Количество участников этого забега составило около 150 человек разных городов.
И вот старт!!!
Первый круг дался легко и время 22 мин 30 сек. Если удержу темп вложусь в 45 мин….Преодолеваю второй круг со временем 44 мин и 5 секунд. Всё складывается как никогда благоприятно-самочувствие прекрасное, бежится легко и забегая вперёд планирую время из 1 час 30 минут. Это отличный для меня результат, если удержу такой темп. Позади чувствую кто — то наступает на пятки и понимаю, что это конкурент из моей категории. Началась гонка, в которой мы по несколько раз менялись позициями. Последние 5 км трассы, и я решаю, что как-то надо отрываться. Делаю усилия на контрольной точке и вот полукилометровый подъём, который я тоже пробегаю ускоряясь. Крутой спуск даёт возможность восстановить дыхание и ещё больше оторваться от преследователя. Остаётся 2 километра, и я делаю усилия для финишного рывка. Понимаю, что позади меня точно так же будут принимать усилия что бы обойти. Я никогда не испытывал удовольствия от бега как в этот раз: прекрасная скорость, дыхание чёткое, техника бега отличная. И ВОТ ФИНИШ!!! 1 час 28 минут 36 секунд. Я первый в своей категории. Мой аппонент из Польши закончил бег за 1 час 29 минут 13 секунд вторым.
Это была победа! Победа и моя и нашей команды. Валерий Павличук стал победителем полумарафона с лучшим своим временем 1 час 10 минут 02 сек. Виталий Сумбаев пробежал за 1 час 20 мин 45 сек став четвёртым. Анна Русинова закончила бег первой среди женщин за 1 час 30 минут 17 сек. Эмоции нас переполняли. Наши российские спортсмены все достойно закончили бег и все получили заслуженные награды и подарки от организаторов.
Огромное спасибо всем участникам команды за старание, терпение и победу.
Председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»,
Владимир Орешко
Владимир Орешко