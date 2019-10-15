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Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне в городе Элке в Польше

15 октября 2019, 12:06
Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне в городе Элке в Польше
В воскресенье 13 октября в Польском городе Элк спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» приняли участие в XII полумарафоне. Российская делегация состояла из 20 участников. В состав команды от нашего клуба входили: Владислав Петров, Екатерина Князева, Валерий Павличук, Виталий Сумбаев, Анна Русинова и Владимир Орешко.

Очень много сил было отдано на предыдущих соревнованиях и особых надежд на победу не планировалось. В этом году была изменена трасса полумарафона и необходимо было преодолеть четыре круга по улицам города вдоль живописного озера, чудесного парка в центре экологического образования. Количество участников этого забега составило около 150 человек разных городов.

И вот старт!!!


Первый круг дался легко и время 22 мин 30 сек. Если удержу темп вложусь в 45 мин….Преодолеваю второй круг со временем 44 мин и 5 секунд. Всё складывается как никогда благоприятно-самочувствие прекрасное, бежится легко и забегая вперёд планирую время из 1 час 30 минут. Это отличный для меня результат, если удержу такой темп. Позади чувствую кто — то наступает на пятки и понимаю, что это конкурент из моей категории. Началась гонка, в которой мы по несколько раз менялись позициями. Последние 5 км трассы, и я решаю, что как-то надо отрываться. Делаю усилия на контрольной точке и вот полукилометровый подъём, который я тоже пробегаю ускоряясь. Крутой спуск даёт возможность восстановить дыхание и ещё больше оторваться от преследователя. Остаётся 2 километра, и я делаю усилия для финишного рывка. Понимаю, что позади меня точно так же будут принимать усилия что бы обойти. Я никогда не испытывал удовольствия от бега как в этот раз: прекрасная скорость, дыхание чёткое, техника бега отличная. И ВОТ ФИНИШ!!! 1 час 28 минут 36 секунд. Я первый в своей категории. Мой аппонент из Польши закончил бег за 1 час 29 минут 13 секунд вторым.

Это была победа! Победа и моя и нашей команды. Валерий Павличук стал победителем полумарафона с лучшим своим временем 1 час 10 минут 02 сек. Виталий Сумбаев пробежал за 1 час 20 мин 45 сек став четвёртым. Анна Русинова закончила бег первой среди женщин за 1 час 30 минут 17 сек. Эмоции нас переполняли. Наши российские спортсмены все достойно закончили бег и все получили заслуженные награды и подарки от организаторов.

Огромное спасибо всем участникам команды за старание, терпение и победу.

Председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»,
Владимир Орешко
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и
# 1и нам не слабо
очень рад за наших спортсменов регулярно участвующих в польских марафонах! Наверное, они специально так часто их организовывают как бы намекая нам: "братья-славяне, и Вы у себя почаще проводите аналогичные мероприятия, и к Вам в область будут приезжать спортсмены и энтузиасты из других стран". Такие мероприятия способствуют укреплению дружбы, обмену опытом, достижениями. Очевидно, что наш районный отдел по спорту в администрации очень скоро станет пионером в организации регулярных международных марафонов в районе. А за нами подтянуться и остальные райцентры и область. Пусть и к нам приезжают гости с позитивным настроем и смотрят как у нас тут красиво и интересно, какие мы радушные и дружелюбные, хлебосольные и толерантные.
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить
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