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Информационный сайт города Гусева

Гусевские пловцы показали хорошие результаты на областных соревнованиях в Зеленоградске

17 декабря 2019, 11:50
Гусевские пловцы показали хорошие результаты на областных соревнованиях в Зеленоградске
13 декабря 2019 года в городе Зеленоградске прошли сразу два соревнования по плаванию: 3-ий этап Кубка Янтарного края и Первенство МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» города Зеленоградска по плаванию «Новогодние фонарики».

В соревнованиях приняли участие пловцы из 8 городов региона: Балтийска, Гурьевска, Полесска, Советска, Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска и Гусева.

Соревнования проводились по двум видам: 100 м комплексное плавание и эстафета 4×50 м брасс.

Воспитанники тренеров МАУ «Спортивная школа города Гусева» Елены Стребковой и Юрия Евдокимова показали следующие результаты

В 3-ем этапе Кубка Янтарного края:

  • Никита Голощапов — 2 место, выполнение 2-го спортивного разряда
  • Александр Токарев — 4 место
  • Александр Круглов — 6 место
  • Иван Крючков — 7 место

В Открытом Первенстве МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь»:

среди пловцов 2011 г. р.
  • Владислав Голощапов — 2 место
  • Андрей Болгов — 4 место
  • Егор Круглов — 5 место

среди пловцов 2010 г. р.
  • Сергей Болгов — 1 место
  • Илья Москаленко, Богдана Яцкив — 3 место
  • Тимофей Якунин — 4 место

среди пловцов 2008 г. р.
  • Никита Голощапов — 1 место
  • Александр Токарев — 2 место

Елена Леонидовна и Юрий Васильевич отмечают: Викторию Бармину, Дану Коробову, Екатерину Куртукову, Софью Сараеву, которые значительно улучшили свои личные результаты.

А также: Прохора Вологжанинова, Богдану Мазур, Елизавету Костандову, Викторию Морозову, Илью Гришина, Максима Дмитроченко, Викторию Кремер, Матвея Старостина, Анну Тимошину, Матвея Чибисова, Артема Яковлева, Светлану Белову, Дарью Имховик, Даниила Дюжий, Данила Замотаева, Екатерину Павлюк, Полину Шевченко — они показали хорошие результаты, были сильными соперниками и достойно боролись за медали.

Поздравляем тренеров спортивной школы и их воспитанников! Желаем дальнейших спортивных успехов!
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