30 октября 2018 года состоялись соревнования по заключительной дисциплине Спартакиады муниципальных образований Калининградской области 2018 года среди инвалидов. Соревнования по пулевой стрельбе прошли в стрелковом тире ДОСААФ России город Калининград под руководством опытных инструкторов и квалифицированном судействе.
Как рассказали в группе городского стадиона, побороться за звание сильнейших приехали команды 9 муниципалитетов, в том числе из города Гусева. Команда города Гусева заняла 4 место.
Гусевская команда заняла 4 место на соревнованиях по пулевой стрельбе среди инвалидов
31 октября 2018, 13:20
соревнование инвалиды
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