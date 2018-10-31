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Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда заняла 4 место на соревнованиях по пулевой стрельбе среди инвалидов

31 октября 2018, 13:20
Гусевская команда заняла 4 место на соревнованиях по пулевой стрельбе среди инвалидов
30 октября 2018 года состоялись соревнования по заключительной дисциплине Спартакиады муниципальных образований Калининградской области 2018 года среди инвалидов. Соревнования по пулевой стрельбе прошли в стрелковом тире ДОСААФ России город Калининград под руководством опытных инструкторов и квалифицированном судействе.

Как рассказали в группе городского стадиона, побороться за звание сильнейших приехали команды 9 муниципалитетов, в том числе из города Гусева. Команда города Гусева заняла 4 место.
соревнование инвалиды
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