/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в самом масштабном забеге в истории Польши

16 ноября 2018, 12:44

Владимир Орешко

11 ноября 100-лет Независимости праздновали во всех польских городах. В Познани состоялся самый большой уличный пробег в истории Польши. Это пробег, в котором можно принять участие не чаще одного раза в 100 лет, то есть бег Независимости по случаю сотой годовщины восстановления страны, которая счастливо попала в наше поколение.Лимит участников был 25 тысяч человек, который закончился досрочно. Таким образом был установлен фантастический рекорд посещаемости.Каждому перед стартом была выдана футболка белого или красного цвета. Бои орлов на груди всем добавили дополнительную силу. Кроме того, все финишеры получили по 300 граммовой медали в виде меча и покрытой 24-х каратным золотом, которая выиграла конкурс на самую красивую медаль Польши.Чтобы разгрузить такое количество бегунов, были организованы волновые старты. В общей сложности семь волн стартовали с 4-х минутными интервалами, которые были посвящены семи национально-освободительным войнам, свидетелем которых стала Польша до Первой мировой войны. В каждой волне было более трех тысяч бегунов.11 ноября в 11 часов и 11 минут все встали перед линией старта образовав огромный, живой, бело-красный флаг, который состоял из 25 тысяч бегунов. В этот праздничный день все усилия отданы людям, которые посвятили свою жизнь, чтобы мы сегодня наслаждались свободой. Бег эту свободу прекрасно выражает.В беге принимали участие и элитные спортсмены из Польши. Павел Чапевский в истории спорта является личностью, которая выделяется своей невероятной харизмой и положительной аурой. Была приглашена также королева марафона и рекордсмена на этом расстоянии (2: 26: 08) Малгожата Собанска. Было много и других знаменитостей, всех не перечислить.Наши спортсмены из клуба «Бег и здоровье» в составе: Екатерина Князева, Ольга Ковалёва, Ирина Миронова и Владимир Орешко оказались на мероприятии благодаря Витальду Ковальчик, который помог с регистрацией и оказал финансовую поддержку, за что ему большое спасибо.Наша команда не подвела. Несмотря на большую конкуренцию и количество участников Ирина Миронова в своей категории заняла второе место закончив бег 779-й. Владимир Орешко в категории из 1225-ти участников стал 48-м, а в общем закончил бег 1263-им. Оля Ковалёва финишировала 1739-й. У Екатерины Князевой на этой дистанции тоже лучшее личное время — 1 час 06 мин.Действительно это был праздник бега, который запомнится на долго.