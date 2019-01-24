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Результаты очередных матчей «Ночной лиги» по мини-футболу

24 января 2019, 12:14
Результаты очередных матчей «Ночной лиги» по мини-футболу
В Гусеве продолжается серия игр «Ночной лиги» по мини-футболу. И вот результаты очередных матчей:

  • «Газмяс», г. Гусев — «Русь», пос. Ольховатка 7:5;
  • «Русь», пос. Ольховатка — «Вымпел», г. Гусев 6:4;
  • ФК «Мотор». г. Озерск — «В/ч 90151», г. Гусев 18:6;
  • «Газмяс» г. Гусев — «В/ч 90151» 11:4.

Следующие матчи состоятся уже завтра, 25 января, на мини стадионе МОУ «СОШ № 5».

Между собой сразятся:

  • 19:00 часов «Звезда», г. Гусев — «Ясная поляна», Нестеровский район;
  • 20:00 часов «Партизан», г. Гусев — «Газмяс», г. Гусев;
  • 21:00 час «Звезда», г. Гусев — «В/ч 90151».

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футбол соревнование
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