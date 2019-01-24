/ / / Результаты очередных матчей «Ночной лиги» по мини-футболу

24 января 2019, 12:14

«Газмяс», г. Гусев — «Русь», пос. Ольховатка 7:5;



«Русь», пос. Ольховатка — «Вымпел», г. Гусев 6:4;



ФК «Мотор». г. Озерск — «В/ч 90151», г. Гусев 18:6;



«Газмяс» г. Гусев — «В/ч 90151» 11:4.



19:00 часов «Звезда», г. Гусев — «Ясная поляна», Нестеровский район;



20:00 часов «Партизан», г. Гусев — «Газмяс», г. Гусев;



21:00 час «Звезда», г. Гусев — «В/ч 90151».



В Гусеве продолжается серия игр «Ночной лиги» по мини-футболу. И вот результаты очередных матчей:Следующие матчи состоятся уже завтра, 25 января, на мини стадионе МОУ «СОШ № 5».Между собой сразятся:Приходите поддержать команды!