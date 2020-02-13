Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

10 и 12 февраля 2020 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» городе Гусеве прошли очередные игры II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига».
Результаты игр выложили в группе гусевского футбольного клуба:
10 февраля
«Юноши» г. Озерск — «КАМАЗ» г. Гусев 14:6
ФК «Мотор» г. Озерск — «СШ» г. Гусев 10:5
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Торпедо» г. Гусев 5:0
12 февраля
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Молодежка» г. Черняховск 5:9
«Русь» пос. Ольховатка — «Цунами» пос. Фурмановка 15:7
Следующие матчи состоятся 17 и 19 февраля 2020 года, встречаются:
17 февраля
19:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
20:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Черняховск
19 февраля
19:00 ч. «Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка
20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка