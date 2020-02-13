Главная / Новости / Спорт / Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
Информационный сайт города Гусева

Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

13 февраля 2020, 12:15
Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
10 и 12 февраля 2020 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» городе Гусеве прошли очередные игры II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига».

Результаты игр выложили в группе гусевского футбольного клуба:

10 февраля
«Юноши» г. Озерск — «КАМАЗ» г. Гусев 14:6
ФК «Мотор» г. Озерск — «СШ» г. Гусев 10:5
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Торпедо» г. Гусев 5:0

12 февраля
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Молодежка» г. Черняховск 5:9
«Русь» пос. Ольховатка — «Цунами» пос. Фурмановка 15:7

Следующие матчи состоятся 17 и 19 февраля 2020 года, встречаются:

17 февраля
19:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
20:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Черняховск

19 февраля
19:00 ч. «Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка
20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка
Другие новости по теме
Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров