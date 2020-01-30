Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

На мини-стадионе гусевской школы № 5 прошли очередные игры II Открытого первенства Гусевского городского округа по мини-футболу «Гусевская ночная лига». Результаты представила группа гусевского футбольного клуба.
20 января
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «КАМАЗ» г. Гусев 12:8
«Русь» пос. Ольховатка — «Торпедо» г. Гусев 15:4
22 января
Торпедо» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 9:21
«Юноши» г. Озерск — «СШ» г. Гусев 13:9
27 января
«Русь» пос. Ольховатка — «Молодежка» г. Черняховск 6:16
«КАМАЗ» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка 17:3
29 января
«Русь» пос. Ольховатка — «СШ» г. Гусев 15:7
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев 15:17
Следующие матчи состоятся 03 и 05 февраля 2020 года, между собой встречаются:
3 февраля
19:00 ч. «Юноши» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка
20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Молодежка» г. Черняховск
5 февраля
19:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «КАМАЗ» г. Гусев
20:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Торпедо» г. Гусев