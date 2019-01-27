Результаты последних игр «Ночной лиги» по мини-футболу

27 января 2019, 12:31

26 января 2019 года прошли очередные игры «Гусевской ночной лиги» по мини-футболу.



Результаты:

«Ясная поляна» Нестеровский район — «Звезда» (Гусев) 15:4;

«Партизан» (Гусев) — «Газмяс» (Гусев) 6:6;

«В/ч 90151» (Гусев)- «Звезда» (Гусев) 13:8;

«Ясная поляна» Нестеровский район — «Вымпел» (Гусев) 9:5.



По итогам предварительного раунда были определены все четвертьфинальные пары.



Расписание матчей ¼ финала:



28 января

19:00: «Газмяс» г. Гусев — «Звезда» г. Гусев

20:00: «Ясная поляна» Нестеровский район — «В/ч 90151» г. Гусев



30 января

19:00: «Партизан» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка

20:00: ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев



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