26 января 2019 года прошли очередные игры «Гусевской ночной лиги» по мини-футболу.
Результаты:
«Ясная поляна» Нестеровский район — «Звезда» (Гусев) 15:4;
«Партизан» (Гусев) — «Газмяс» (Гусев) 6:6;
«В/ч 90151» (Гусев)- «Звезда» (Гусев) 13:8;
«Ясная поляна» Нестеровский район — «Вымпел» (Гусев) 9:5.
По итогам предварительного раунда были определены все четвертьфинальные пары.
Расписание матчей ¼ финала:
28 января
19:00: «Газмяс» г. Гусев — «Звезда» г. Гусев
20:00: «Ясная поляна» Нестеровский район — «В/ч 90151» г. Гусев
30 января
19:00: «Партизан» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
20:00: ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев
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Результаты последних игр «Ночной лиги» по мини-футболу
27 января 2019, 12:31футбол соревнование
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