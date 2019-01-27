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Информационный сайт города Гусева

Результаты последних игр «Ночной лиги» по мини-футболу

27 января 2019, 12:31
26 января 2019 года прошли очередные игры «Гусевской ночной лиги» по мини-футболу.

Результаты:
«Ясная поляна» Нестеровский район — «Звезда» (Гусев) 15:4;
«Партизан» (Гусев) — «Газмяс» (Гусев) 6:6;
«В/ч 90151» (Гусев)- «Звезда» (Гусев) 13:8;
«Ясная поляна» Нестеровский район — «Вымпел» (Гусев) 9:5.

По итогам предварительного раунда были определены все четвертьфинальные пары.

Расписание матчей ¼ финала:

28 января
19:00: «Газмяс» г. Гусев — «Звезда» г. Гусев
20:00: «Ясная поляна» Нестеровский район — «В/ч 90151» г. Гусев

30 января
19:00: «Партизан» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
20:00: ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев

Приходите на мини стадион МОУ «СОШ № 5» поддержать команды, вас ожидает захватывающая, бескомпромиссная борьба. Самое интересное только начинается.
футбол соревнование
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Цветочки от солнышка
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Результаты последних игр Гусевской «Ночной лиги» по мини-футболу
Результаты последних игр Гусевской «Ночной лиги» по мини-футболу
Результаты очередных матчей «Ночной лиги» по мини-футболу
Результаты очередных матчей «Ночной лиги» по мини-футболу
Результаты последних игр Гусевской «Ночной лиги» по мини-футболу
Результаты последних игр Гусевской «Ночной лиги» по мини-футболу
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