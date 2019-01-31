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Информационный сайт города Гусева

Определены полуфиналисты Новогоднего первенства по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги»

31 января 2019, 12:58
Определены полуфиналисты Новогоднего первенства по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги»
Вчера, 30 января, на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» г. Гусев, завершились игры ¼ финала Открытого Новогоднего первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги».

В результате напряженной игры определены полуфиналисты первенства.

Результаты матчей:
  • «Газмяс», г. Гусев — «Звезда» г. Гусев 15:1;
  • «Ясная поляна», Нестеровский район — «В/ч 90151», г. Гусев 8:5;
  • «Русь», пос. Ольховатка — «Партизан», г. Гусев 15:7;
  • ФК «Мотор», г. Озерск — «Вымпел», г. Гусев 7:4.

В полуфинальных матчах «Гусевской Ночной лиги» по мини-футболу, в ближайшую пятницу, 01 февраля, между собой встречаются:
  • 19:00 ч. «Газмяс», г. Гусев — «Русь», пос. Ольховатка
  • 20:00 ч. «Ясная поляна», Нестеровский район — ФК «Мотор», г. Озерск.

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футбол соревнование
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