/ / / Определены полуфиналисты Новогоднего первенства по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги»

31 января 2019, 12:58

«Газмяс», г. Гусев — «Звезда» г. Гусев 15:1;



«Ясная поляна», Нестеровский район — «В/ч 90151», г. Гусев 8:5;



«Русь», пос. Ольховатка — «Партизан», г. Гусев 15:7;



ФК «Мотор», г. Озерск — «Вымпел», г. Гусев 7:4.



19:00 ч. «Газмяс», г. Гусев — «Русь», пос. Ольховатка



20:00 ч. «Ясная поляна», Нестеровский район — ФК «Мотор», г. Озерск.



Вчера, 30 января, на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» г. Гусев, завершились игры ¼ финала Открытого Новогоднего первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги».В результате напряженной игры определены полуфиналисты первенства.Результаты матчей:В полуфинальных матчах «Гусевской Ночной лиги» по мини-футболу, в ближайшую пятницу, 01 февраля, между собой встречаются:Приходите поддержать команды!