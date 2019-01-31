/ / / Определены полуфиналисты Новогоднего первенства по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги»

В результате напряженной игры определены полуфиналисты первенства.
Результаты матчей:
- «Газмяс», г. Гусев — «Звезда» г. Гусев 15:1;
- «Ясная поляна», Нестеровский район — «В/ч 90151», г. Гусев 8:5;
- «Русь», пос. Ольховатка — «Партизан», г. Гусев 15:7;
- ФК «Мотор», г. Озерск — «Вымпел», г. Гусев 7:4.
В полуфинальных матчах «Гусевской Ночной лиги» по мини-футболу, в ближайшую пятницу, 01 февраля, между собой встречаются:
- 19:00 ч. «Газмяс», г. Гусев — «Русь», пос. Ольховатка
- 20:00 ч. «Ясная поляна», Нестеровский район — ФК «Мотор», г. Озерск.
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