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Четыре призовых места взяли наши легкоатлеты на областном чемпионате

28 января 2019, 15:55
Четыре призовых места взяли наши легкоатлеты на областном чемпионате
25 и 26 января в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялся Чемпионат области по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 150 человек со всей области.

Город Гусев представляли спортсмены Спортивной школы под руководством тренера Лукьянова Александра Александровича.

Призёрами соревнований стали три наших спортсмена.

Александр Водичев (уч\ся ГАПК) стал чемпионом области в беге на 200 метров с результатом 22.89 сек.

Ученица 6 класса МОУ «СОШ № 1» Понамарёва Карина в беге на дистанции 1500 метров с результатом 6 мин.00.10 сек. и беге 3000 метров с результатом 12 мин.38.50 сек., заняла первое место.

Ученица МАОУ «СОШ № 3» Семенякина Кристина на дистанции 3000 метров с результатом 13 мин.26.53 сек., заняла 3 место.

Поздравляем ребят и тренерский состав в заслуженной победой и пожелаем им новых спортивных успехов!
соревнование бег лёгкая атлетика
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Карина
# 1Карина
Я в 5 классе такто
Вчера, 20:14   ЦитироватьОтветить0

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