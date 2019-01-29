Гусевские женская и мужская команды по волейболу одержали победы в рамках областного чемпионата

29 января 2019, 11:51

В минувшее воскресенье в городе Калининграде прошли очередные игры в 1 лиге Чемпионата Калининградской области по волейболу среди женских команд и во 2 лиге Чемпионата Калининградской области по волейболу среди мужских команд.



Наша женская команда провела два матча, в которых с одинаковым счетом 3:1 одержала победу над командами «СДЮШОР — 10» г. Калининград и «Сириус» г. Гурьевск.



Мужская сборная команда г. Гусева во втором туре встречалась с волейболистами «СДЮШОР» г. Калининград и уверенно одержала победу со счетом 3:0.



Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем дальнейшего удачного выступления.

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