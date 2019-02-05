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Информационный сайт города Гусева

Гусевцы обыграли команду из Гвардейска в рамках областного чемпионата по волейболу среди мужских команд

5 февраля 2019, 15:01
Гусевцы обыграли команду из Гвардейска в рамках областного чемпионата по волейболу среди мужских команд
В минувшее воскресенье, 3 февраля 2019 года в городе Калининграде, прошли очередные игры во 2 лиге Чемпионата Калининградской области по волейболу среди мужских команд. Наша мужская сборная команда города Гусева, в третьем туре, встречалась с волейболистами из города Гвардейска и уверенно одержала победу со счетом 3:0.

Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем дальнейшего удачного выступления.
волейбол соревнование
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