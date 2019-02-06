/ / / Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире ООО «ФКР»

Наша команда состояла из 21-го спортсмена. Всем хотелось победить, доказать своё превосходство в поединках и порадовать своих наставников, родных и близких. Только самые стойкие и упорные смогли добиться победы и стать победителями и призёрами турнира.
Третьими в своих возрастных и весовых категориях стали Кирилл Голенкин, Макар Сухарев и Владислав Васильев.
Вторые места заняли Дмитрий Радион, Константин Ефанкин и Илья Ткаченко. И почётные первые места завоевали Александр Руденок и Михаил Марченко.
Отлично выступили и наши девушки. Которые осваивают это боевое искусство наравне с ребятами. Александра Куранова и Алина Боярчук стали вторыми. Ангелина Кронайте стала победителем в своей возрастной категории заняв первое место.
Для большинства детей это были первые соревнования, но очень важные для них с моральной точки зрения. Они убедились, что могут достойно выступать и побеждать. Это придало им уверенность в собственных силах и послужило дальнейшим стимулом для занятий каратэ. Конечно, были слезы радости от победы, и слезы разочарования, что уступил сопернику. Но все ребята проявили характер и волю к победе. И это была победа всех участников.
Победителям и призерам вручены медали, кубки и дипломы.
Президент КРОО «Прибалтийская федерация
киокушинкай каратэ-до»
В. П. Орешко
киокушинкай каратэ-до»
В. П. Орешко