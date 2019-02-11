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Конькобежцы из Гусева представляли нашу область на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

11 февраля 2019, 19:17
Конькобежцы из Гусева представляли нашу область на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
С 8 по 10 февраля на ледовой арене спортивного комплекса города Санкт-Петербурга проходили ежегодные Международные соревнования по шорт-треку «Кубок им. Юрия Павловского». Участниками соревнований стали 290 спортсменов разных возрастных групп.

Под руководством тренера Сенчука Артура Григорьевича Калининградская область на кубке представлена сборной командой спортсменов — Голубева Ева, Митрофанова Варвара, Береговой Дмитрий, Толпыго Илья и Пьянова Варвара, которые тренируются и проживают в городе Гусеве.

По результатам забегов в дистанциях на 1000, 777, 500 и 100 метров, результаты получились следующими:

Сергей Рятсен, наш спортсмен, тренирующийся ныне в Омском УОР, завоевал — 2 место на дистанции 500 метров и 3 место по сумме трёх дистанций. Возрастную категорию на соревнованиях представило 20 человек.

Илья Толпыго — 1 место на дистанциях 100, 500 и 777 метров! Также спортсмен завоевал 1 место по результатам многоборья. Возрастную категорию представило 44 спортсмена.

Ева Голубева — 8 место на дистанции 1000 метров. Категорию представило 24 человека.

Митрофанова Варвара — 9 место на дистанции 1500 метров. Общее число спортсменов данной категории — 41.

Поздравляем всех победителей и призеров Кубка! Желаем успехов в дальнейших спортивных мероприятиях!
шорт-трек соревнование
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