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Информационный сайт города Гусева

Команда гусевской администрации взяла второе место на соревнованиях по мини-футболу в Черняховске

22 февраля 2019, 18:10
Команда гусевской администрации взяла второе место на соревнованиях по мини-футболу в Черняховске
21 января в городе Черняховске состоялась мужская спортивная акция «Защитник». 9 сборных команд из соседних городов Гусева и Черняховска сразились за «Кубок Черняховской епархии» по мини-футболу.

По итогам упорной борьбы команда администрации Гусевского городского округа с достоинством заняла второе место, уступив только команде «Искандеры» города Черняховска.

«Поздравляю своих сотрудников с успешным результатом. В следующий раз нацелены на победу! Спасибо организаторам и лично Епископу Николаю за проведение соревнований!» — написал Александр Китаев на своей странице ВКонтакте.
соревнование футбол
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