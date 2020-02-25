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В Гусеве прошёл турнир по мини-футболу на Кубок Черняховской Епархии

25 февраля 2020, 13:09
В Гусеве прошёл турнир по мини-футболу на Кубок Черняховской Епархии
24 февраля в спортзале Физкультурно-оздоровительного комплекса Гусева прошел турнир по мини-футболу на Кубок Черняховской Епархии среди военнослужащих, силовых структур и представителей администраций муниципальных образований Гусевского, Черняховского и Нестеровского округов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

С приветственным словом к участникам турнира обратились секретарь Черняховской Епархии, протоиерей Сергий и заместитель командующего 11 армейского корпуса по военно-политической подготовке Олег Чивилёв.

Глава администрации Александр Китаев и глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов также обратились с напутственным словом к командам и поздравили собравшихся с наступившем праздником.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, разбитых на три подгруппы:
  1. Администрация МО «Гусевский городской округ», администрация МО «Черняховский городской округ», администрация МО «Нестеровский городской округ», Епархия;
  2. МО МВД России «Гусевский», МО МВД России «Черняховский», ПСЧ 13 г.Гусев, ПСЧ 11 г.Черняховск;
  3. Танковый полк г. Гусев, в/ч 2442 г.Черняховск, в/ч 90151 г.Гусев, в/ч 2055 г.Нестеров, 11 корпус г. Гусев, ракетная бригада г. Черняховск.

По результатам матчей в полуфинал вышли команды:
  1. Администрация МО «Гусевский городской округ»;
  2. МО МВД России «Гусевский»;
  3. В/ч 90151 г.Гусев;
  4. В/ч 2055 г.Нестеров.

Результат полуфинальных матчей:
  • Администрация МО «Гусевский городской округ» — в/ч 2055 г.Нестеров;
  • В/ч 90151 г.Гусев — МО МВД России «Гусевский».

Итог матча за третье место: Администрация МО «Гусевский городской округ» — в/ч 90151 г.Гусев.

В финальном матче встретились команды МО МВД России «Гусевский» и в/ч 2055 г.Нестеров. Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти со счётом 1:2 победу одержала команда МО МВД России «Гусевский». Поздравляем сборную МО МВД России «Гусевский» с победой в матче!

Окончательные итоги турнира по мини-футболу на Кубок Черняховской Епархии:
  • МО МВД России «Гусевский»;
  • в/ч 2055 г.Нестеров;
  • в/ч 90151 г.Гусев.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями, а все участники — грамотами и призами.
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