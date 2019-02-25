В минувшие выходные прошёл турнир Гусевского городского округа по мини-футболу

25 февраля 2019, 15:17

24 февраля в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева прошёл открытый турнир Гусевского городского округа по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отечества.



Побороться за главный трофей соревнований собрались 6 команд. Турнир проходил по круговой системе.



Командные места распределились следующим образом:



1 место — Гусев

2 место — Черняховск

3 место — Ясная поляна

4 место — Нестеров

5 место — Славск

6 место — Озерск

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