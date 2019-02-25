24 февраля в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева прошёл открытый турнир Гусевского городского округа по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отечества.
Побороться за главный трофей соревнований собрались 6 команд. Турнир проходил по круговой системе.
Командные места распределились следующим образом:
1 место — Гусев
2 место — Черняховск
3 место — Ясная поляна
4 место — Нестеров
5 место — Славск
6 место — Озерск
В минувшие выходные прошёл турнир Гусевского городского округа по мини-футболу
25 февраля 2019, 15:17
футбол соревнование
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