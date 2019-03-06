Школьница из Гусева заняла два первых места на соревнованиях по легкой атлетике в Санкт-Петербурге

6 марта 2019, 13:16

1 марта в Санкт-Петербурге состоялось открытое первенство школы Олимпийского резерва «Академия лёгкой атлетики». В состав сборной Калининградской области вошла воспитанница спортивной школы города Гусева, ученица МОУ «СОШ № 1» Ирина Нащёкина.



Ирина выступала в своей возрастной категории 2006–2007 гг. р., на дистанции 59 метров и 200 метров.



На дистанции 59 метров Ирина великолепно провела свой забег, пробежав дистанцию за 7.07 сек и с лучшим временем вышла в финал. В финальном забеге она показала еще лучшее время 7.06 сек и заняла первое место, далеко оставив своих соперниц. Второе место занял спортсмен, показав время 7.20 сек.



На дистанции 200 метров были сразу финальные забеги. Это любимая дистанция Ирины и она доказала это своим выступлением, легко выиграв соревнования с результатом 27.60 сек.



Поздравляем Ирину и тренера Александра Лукьянова с победой и желаем дальнейших успехов!

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