Шесть призовых мест взяли наши легкоатлеты на открытом первенстве Калининграда

14 марта 2019, 18:42

12-13 марта в ДС «Юность» гусевские спортсмены спортивной школы, под руководством тренера Александра Лукьянова, представили наш город на открытом первенстве Калининграда по лёгкой атлетике.



В проведении соревнований приняло более 300 человек со всей области.



Наша команда заняла три первых места и три третьих места.



Лучший результат показала Ирина Нащёкина, завоевав две золотые медали в беге на 60 метров и 200 метров. Карина Пономарева отлично показала себя на дистанции 600 метров, установив личный рекорд, и заняла третье место. В беге на 1000 метров она стала золотой медалисткой. Это отличный результат для 11-летней спортсменки.



Очень хорошо себя проявил Данил Гребнёвас. Данил завоевал две бронзовые медали на дистанции 600 и 1000 метров. Практически все наши участники улучшили свои результаты.



Поздравляем наших спортсменов с победой и пожелаем им дальнейших спортивных успехов!

154 просмотра