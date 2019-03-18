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Информационный сайт города Гусева

В чемпионате Калининградской области по хоккею с шайбой определился первый финалист

18 марта 2019, 10:17
В чемпионате Калининградской области по хоккею с шайбой определился первый финалист — команда «Ледокол». Гусевцы в первой игре плей-офф одержали победу над «Тильзитом».

Ответный матч не состоялся. Советчане не смогли выставить на лёд ряд ключевых игроков и отказались от встречи. По правилам чемпионата, команда получила техническое поражение со счётом 0:5. Соперник «Ледокола» в борьбе за золото чемпионата определится 20 марта в матче между «Альянсом» и «Амуром».

Олег Романов, капитан ХК «Ледокол»:
— Скажу так, команды очень серьёзные, что «Амур», что «Альянс». Всегда с ними напряжённые игры проходят, всегда они настроены серьёзно. Но, лично моё мнение, я бы сыграл с командой «Амур». Команда создавалась для того, чтобы действительно занять первое место и в чемпионате и в кубке. Соперники достойные, не надо нас бояться, надо играть, так же как и мы со всеми получаем удовольствие, ждём своего соперника.

хоккей соревнование
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