18 марта 2019, 10:17

В чемпионате Калининградской области по хоккею с шайбой определился первый финалист — команда «Ледокол». Гусевцы в первой игре плей-офф одержали победу над «Тильзитом».Ответный матч не состоялся. Советчане не смогли выставить на лёд ряд ключевых игроков и отказались от встречи. По правилам чемпионата, команда получила техническое поражение со счётом 0:5. Соперник «Ледокола» в борьбе за золото чемпионата определится 20 марта в матче между «Альянсом» и «Амуром».