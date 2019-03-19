/ / / Пять медалей привезли наши боксёры с третьего рейтингового турнира Лиги бокса Калининграда

Данные соревнования явились отборочными на Чемпионат и Первенство восточной Европы, который пройдет в нашем региональном центре в июне.
От нашего города участие в турнире приняли пятеро юных спортсменов, занимающихся под руководством тренера по тайскому боксу Владимира Латышева. Первые места в своих категориях заняли: Полина Жилко (спортсменка была отмечена организаторами специальным призом за проведение всех трех туров соревнований без проигрыша), Владислав Герберсгаген, Владимир Февралев и Александр Мельниченко (этот парень особо отличился, продемонстрировав отличную технику). Обладателем «серебра» стал Иван Иваньков.
«В целом, я доволен выступлением ребят, — отметил тренер. — Однако, этот турнир показал, что нам еще надо много над чем поработать. Несмотря на то, что классический бокс — не наш профиль, такие соревнования очень важны для ребят. Чистая работа только на руках позволяет яснее увидеть все недочеты, все недоработки в технике, которые есть. После соревнований ребята уже сами обратили внимание на то, что нужно доработать. Значит — будем работать!»
Лиана Петрова «За доблестный труд»