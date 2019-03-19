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Пять медалей привезли наши боксёры с третьего рейтингового турнира Лиги бокса Калининграда

19 марта 2019, 15:59
10 марта в Калининграде состоялся третий рейтинговый турнир Лиги Бокса Калининграда. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из самых разных уголков области.

Данные соревнования явились отборочными на Чемпионат и Первенство восточной Европы, который пройдет в нашем региональном центре в июне.

От нашего города участие в турнире приняли пятеро юных спортсменов, занимающихся под руководством тренера по тайскому боксу Владимира Латышева. Первые места в своих категориях заняли: Полина Жилко (спортсменка была отмечена организаторами специальным призом за проведение всех трех туров соревнований без проигрыша), Владислав Герберсгаген, Владимир Февралев и Александр Мельниченко (этот парень особо отличился, продемонстрировав отличную технику). Обладателем «серебра» стал Иван Иваньков.

«В целом, я доволен выступлением ребят, — отметил тренер. — Однако, этот турнир показал, что нам еще надо много над чем поработать. Несмотря на то, что классический бокс — не наш профиль, такие соревнования очень важны для ребят. Чистая работа только на руках позволяет яснее увидеть все недочеты, все недоработки в технике, которые есть. После соревнований ребята уже сами обратили внимание на то, что нужно доработать. Значит — будем работать!»

Лиана Петрова «За доблестный труд»
бокс соревнование
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