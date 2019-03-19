/ / / Пять медалей привезли наши боксёры с третьего рейтингового турнира Лиги бокса Калининграда

19 марта 2019, 15:59

10 марта в Калининграде состоялся третий рейтинговый турнир Лиги Бокса Калининграда. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из самых разных уголков области.Данные соревнования явились отборочными на Чемпионат и Первенство восточной Европы, который пройдет в нашем региональном центре в июне.От нашего города участие в турнире приняли пятеро юных спортсменов, занимающихся под руководством тренера по тайскому боксу Владимира Латышева. Первые места в своих категориях заняли: Полина Жилко (спортсменка была отмечена организаторами специальным призом за проведение всех трех туров соревнований без проигрыша), Владислав Герберсгаген, Владимир Февралев и Александр Мельниченко (этот парень особо отличился, продемонстрировав отличную технику). Обладателем «серебра» стал Иван Иваньков.— отметил тренер. —