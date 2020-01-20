В посёлке Майское установят многофункциональную спортивную площадку с антивандальными тренажёрами

«Мы сделали тренажерную комнату для молодежи и старшего поколения внутри здания Дома культуры, — говорит Александр Китаев. — Многофункциональная площадка позволить привлечь больше молодежи. Ведь тут они смогут и погонять мяч, поиграть в волейбол и стритбол. Команды из Майского всегда принимают активное участие в муниципальных спортивных состязаниях».

«К тому же после того, как будет смонтировано искусственное покрытие, мы планируем сделать полноценное легкоатлетическое ядро», — сказал глава администрации.