В посёлке Майское установят многофункциональную спортивную площадку с антивандальными тренажёрами

Глава администрации Александр Китаев показал прославленной спортсменке отремонтированный филиал городского Дома культуры в поселке Майское и рассказал о том, что в планах муниципальных властей установка многофункциональной спортивной площадки с антивандальными тренажерами.
«Мы сделали тренажерную комнату для молодежи и старшего поколения внутри здания Дома культуры, — говорит Александр Китаев. — Многофункциональная площадка позволить привлечь больше молодежи. Ведь тут они смогут и погонять мяч, поиграть в волейбол и стритбол. Команды из Майского всегда принимают активное участие в муниципальных спортивных состязаниях».
Наталья Ищенко согласилась с доводами главы администрации и пообещала помочь с установкой такой площадки. После чего министр и глава администрации посетили городской стадион, где на втором футбольном поле в этом году появится искусственное покрытие. Наталья Ищенко отметила, что многие футболисты отзываются хорошо о покрытии на основном футбольном поле в Гусеве, а после того как будет смонтировано искусственное покрытие, то игры чемпионата области и тренировки здесь можно будет проводить круглогодично. Александр Китаев заверил главу регионального минспорта, что гусевский стадион готов для проведения сборов в Гусеве, принимать футболистов ФК «Балтика».
«К тому же после того, как будет смонтировано искусственное покрытие, мы планируем сделать полноценное легкоатлетическое ядро», — сказал глава администрации.
Наталье Ищенко понравился комплексный подход муниципальных властей к развитию спорта в Гусевском городском округе.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»