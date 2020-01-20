Главная / Новости / Спорт / В посёлке Майское установят многофункциональную спортивную площадку с антивандальными тренажёрами
Информационный сайт города Гусева

В посёлке Майское установят многофункциональную спортивную площадку с антивандальными тренажёрами

20 января 2020, 14:57
В посёлке Майское установят многофункциональную спортивную площадку с антивандальными тренажёрами Фото: антивандальные тренажеры в парковой зоне ФОКа Гусева.
В четверг, 16 января, министр спорта Правительства Калининградской области Наталья Ищенко с рабочим визитом посетила Гусевский городской округ.

Глава администрации Александр Китаев показал прославленной спортсменке отремонтированный филиал городского Дома культуры в поселке Майское и рассказал о том, что в планах муниципальных властей установка многофункциональной спортивной площадки с антивандальными тренажерами.

«Мы сделали тренажерную комнату для молодежи и старшего поколения внутри здания Дома культуры, — говорит Александр Китаев. — Многофункциональная площадка позволить привлечь больше молодежи. Ведь тут они смогут и погонять мяч, поиграть в волейбол и стритбол. Команды из Майского всегда принимают активное участие в муниципальных спортивных состязаниях».

Наталья Ищенко согласилась с доводами главы администрации и пообещала помочь с установкой такой площадки. После чего министр и глава администрации посетили городской стадион, где на втором футбольном поле в этом году появится искусственное покрытие. Наталья Ищенко отметила, что многие футболисты отзываются хорошо о покрытии на основном футбольном поле в Гусеве, а после того как будет смонтировано искусственное покрытие, то игры чемпионата области и тренировки здесь можно будет проводить круглогодично. Александр Китаев заверил главу регионального минспорта, что гусевский стадион готов для проведения сборов в Гусеве, принимать футболистов ФК «Балтика».

«К тому же после того, как будет смонтировано искусственное покрытие, мы планируем сделать полноценное легкоатлетическое ядро», — сказал глава администрации.

Наталье Ищенко понравился комплексный подход муниципальных властей к развитию спорта в Гусевском городском округе.
Другие новости по теме
Светлана Трусенева: «Гусев как всегда впереди»Светлана Трусенева: «Гусев как всегда впереди»Спартакиада среди сельских поселений муниципального образования Гусевского района в 2011 годуСпартакиада среди сельских поселений муниципального образования Гусевского района в 2011 годуВ Гусевском округе открыли еще одну многофункциональную спортивную площадкуВ Гусевском округе открыли еще одну многофункциональную спортивную площадкуСпартакиада муниципального образования Гусевского районаСпартакиада муниципального образования Гусевского района
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико