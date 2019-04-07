Вчера в Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось первенство Гусевского городского округа по настольному теннису.
По итогам сыгранных партий места распределились следующим образом:
1 место — Михаил Рыбанович
2 место — Роман Куповец
3 место — Дмитрий Борозинец
Победителем в абсолютном первенстве среди женщин стала Лилия Збылина. В женской ветеранской категории победа досталась Наталье Авиловой.
Все победители были награждены медалями и дипломами.
В Гусеве прошло первенство округа по настольному теннису
7 апреля 2019, 11:09теннис соревнование
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