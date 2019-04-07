В Гусеве прошло первенство округа по настольному теннису

7 апреля 2019, 11:09

Вчера в Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось первенство Гусевского городского округа по настольному теннису.



По итогам сыгранных партий места распределились следующим образом:



1 место — Михаил Рыбанович

2 место — Роман Куповец

3 место — Дмитрий Борозинец



Победителем в абсолютном первенстве среди женщин стала Лилия Збылина. В женской ветеранской категории победа досталась Наталье Авиловой.



Все победители были награждены медалями и дипломами.

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