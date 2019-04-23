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Гусевские спортсмены вышли в финальный этап областной спартакиады по настольному теннису

23 апреля 2019, 13:12
Гусевские спортсмены вышли в финальный этап областной спартакиады по настольному теннису
21 апреля в городе Черняховске прошёл зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по настольному теннису среди трудящихся и пенсионеров.

Сборная команда города Гусева в составе: Борозинец Дмитрий, Алексеев Андрей, Симонов Артур и Збылина Лилия заняла 2 место, пропустив вперед только команду из Черняховска.

Среди пенсионеров наша команда под руководством Холопова Александра Федоровича и в составе: Рога Николая и Авиловой Натальи уверенно, обыграв всех соперников, это команды из городов: Черняховска, Нестерова и Озерска, заняла 1 место.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогам соревнований наши спортсмены вышли в финальный этап Спартакиады муниципальных образований и пенсионеров Калининградской области по настольному теннису, который пройдет в сентябре 2019 года в Зеленоградске.

Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем дальнейшего удачного выступления!
теннис соревнование
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