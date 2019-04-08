Эдиль Эдиль
/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в семейном забеге в Польше
Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены приняли участие в семейном забеге в Польше

8 апреля 2019, 00:07
Гусевские спортсмены приняли участие в семейном забеге в Польше
5 апреля по случаю Всемирного дня информированности об аутизме на курортной набережной произошло событие под названием «Голубой старт». В этом мероприятии участвуют целые семьи. «Голубой старт» в сочетании с бегом и голубым маршем «Fundacja Tu i teraz» проводится в Голдапе уже четвёртый раз.

Легкоатлетический клуб «Бег и здоровье» регулярно принимает в нём участие и в этот раз команда состояла из 7 спортсменов: Роман Никитин, Никита Конкин, Даниил Обозный, Ангелина Кронайте, Максим Коваленко, Евгений Запеченко и Владимир Орешко.

Дистанция в пять километров покорилась всем. Особенно всех удивил наш семилетний участник пробега Роман. На финише организаторы вручили ему две медали.
Польша бег соревнование
84 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевские конькобежцы представляли Россию на международных соревнованиях «Baltic Cup» в Литве
Гусевские конькобежцы представляли Россию на международных соревнованиях «Baltic Cup» в Литве
Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в Польше
Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в Польше

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»