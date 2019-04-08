Гусевские спортсмены приняли участие в семейном забеге в Польше

8 апреля 2019, 00:07

5 апреля по случаю Всемирного дня информированности об аутизме на курортной набережной произошло событие под названием «Голубой старт». В этом мероприятии участвуют целые семьи. «Голубой старт» в сочетании с бегом и голубым маршем «Fundacja Tu i teraz» проводится в Голдапе уже четвёртый раз.



Легкоатлетический клуб «Бег и здоровье» регулярно принимает в нём участие и в этот раз команда состояла из 7 спортсменов: Роман Никитин, Никита Конкин, Даниил Обозный, Ангелина Кронайте, Максим Коваленко, Евгений Запеченко и Владимир Орешко.



Дистанция в пять километров покорилась всем. Особенно всех удивил наш семилетний участник пробега Роман. На финише организаторы вручили ему две медали.

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