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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошли соревнования по шорт-треку на призы областной Думы

15 апреля 2019, 10:53
В минувшие выходные на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоялся Кубок Калининградской области по шорт-треку на призы Калининградской областной Думы.

На протяжении двух дней более 50 конькобежцев из Гусева и Калининграда боролись за призовые места.

Результаты получились следующими:

Категория «G» девочки:

  • Вельмякина Диана
  • Ваняткина Ульяна

Категория «супер детский возраст» девочки:

  • Коростоянова Софья
  • Рудик Дарья
  • Шпилева Анастасия

Категория «супер детский возраст» мальчики:

  • Терещенко Ярослав
  • Щелкунов Илья
  • Ахметов Амир

Категория «детский возраст» мальчики:

  • Беликов Иван
  • Тарасов Артём
  • Терещенко Вячеслав

Категория «детский возраст» девочки:

  • Жеребьева Таисия
  • Петриченко Софья
  • Ильяшова Евгения

Категория «младший возраст» девушки:

  • Кузнецова Кристина
  • Лисина Дарья
  • Горбунова Сабина

Категория «младший возраст» юноши:

  • Горбунчиков Максим
  • Кирилов Егор
  • Машнин Егор

Категория «средний возраст» юноши:

  • Карпов Виталий
  • Зубов Александр
  • Шиманский Данил

Категория «средний возраст» девушки:

  • Митрофанова Варвара
  • Золотых Кристина
  • Екименко Диана

Категория «старший возраст» юноши:

  • Сергеев Виктор
  • Шупея Артём
  • Береговой Дмитрий

Категория «старший возраст» девушки:

  • Голубева Ева

Фотографии можно посмотреть в группе «Шорт-трек — Федерация Калининградской области».
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