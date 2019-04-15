/ / / В Гусеве прошли соревнования по шорт-треку на призы областной Думы

На протяжении двух дней более 50 конькобежцев из Гусева и Калининграда боролись за призовые места.
Результаты получились следующими:
Категория «G» девочки:
- Вельмякина Диана
- Ваняткина Ульяна
Категория «супер детский возраст» девочки:
- Коростоянова Софья
- Рудик Дарья
- Шпилева Анастасия
Категория «супер детский возраст» мальчики:
- Терещенко Ярослав
- Щелкунов Илья
- Ахметов Амир
Категория «детский возраст» мальчики:
- Беликов Иван
- Тарасов Артём
- Терещенко Вячеслав
Категория «детский возраст» девочки:
- Жеребьева Таисия
- Петриченко Софья
- Ильяшова Евгения
Категория «младший возраст» девушки:
- Кузнецова Кристина
- Лисина Дарья
- Горбунова Сабина
Категория «младший возраст» юноши:
- Горбунчиков Максим
- Кирилов Егор
- Машнин Егор
Категория «средний возраст» юноши:
- Карпов Виталий
- Зубов Александр
- Шиманский Данил
Категория «средний возраст» девушки:
- Митрофанова Варвара
- Золотых Кристина
- Екименко Диана
Категория «старший возраст» юноши:
- Сергеев Виктор
- Шупея Артём
- Береговой Дмитрий
Категория «старший возраст» девушки:
- Голубева Ева
Фотографии можно посмотреть в группе «Шорт-трек — Федерация Калининградской области».