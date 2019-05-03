Решением Президиума КОФФ официальная церемония открытия 72-го чемпионата Калининградской области по футболу состоялась в Гусеве — перед началом игры хозяев с черняховским «Прогрессом». Об этом рассказывает областная Федерация футбола.
Футболисты Гусева и Черняховска являются старожилами чемпионата, практически непрерывно в течение более 70-ти лет участвуя в главном региональном турнире.
В церемонии участвовал вице-президент КОФФ Сергей Кандалов, вручивший тренеру «Гусева» Александру Аистову диплом, подписанный заместителем председателя Правительства Калининградской области Натальей Ищенко — за 2 место юношеской гусевской команды. Напомним, в прошлом сезоне юноши Гусева добились наивысшего достижения в своей истории, завоевав серебряные медали областного первенства.
Затем под звуки государственного гимна РФ капитаны взрослых и юношеских команд «Гусева» и «Прогресса» подняли флаги России, Калининградской области и Гусевского городского округа.
Не менее торжественно открыли чемпионат в Светлом. Перед началом матча местной команды и калининградской «Кантианы» выступили руководители Светловского городского округа, а капитаны команд Дмитрий Крыштафович и Денис Лопатин подняли флаг России.
Отметим, что в 72-м чемпионате области принимают участие 34 команды, которые представляют Калининград, Черняховск, Гвардейск, Светлый, Неман, Советск, Балтийск, Гусев, Правдинск, Янтарный, Светлогорск, Ладушкин, Мамоново, Пионерский, Зеленоградск, Багратионовск, Полесск, Озерск, поселки Свобода, Нивенское, Добровольск и Ясная Поляна.
В общей сложности пять стартовых игр высшей лиги собрали около 2000 зрителей.
В Гусеве стартовал 72-й чемпионат Калининградской области по футболу
3 мая 2019, 11:28
футбол соревнование
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