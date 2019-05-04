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Гусевские спортсмены приняли участие в забеге в польском городе Венгожево

4 мая 2019, 10:07
Гусевские спортсмены приняли участие в забеге в польском городе Венгожево
В четверг 2 мая в Польском городе Венгожево прошел XV Полумарафон Угря и 2-й пробег Белого — Красного флага на дистанции 6,25 км. Это мероприятие пользуется огромной популярностью.

Маршрут пробега проходит между самыми живописными мазурскими озерами, полон прекрасных видов и мест: городской пляж, набережная, замок, парусный порт. Также были организованы уличные забеги «Мазуры чудо природы» для детей и подростков на дистанциях от 100 до 1300 метров. Количество бегущих энтузиастов растет из года в год. Каждый ребенок, который заканчивает бег, является победителем!!!

Активное участие приняла команда легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» г. Гусева в составе 11 спортсменов разных возрастных категориях — от мала до велика. Так самые молодые участники Даниил Обозный на дистанции 650 м. занял пятое место. Алина Боярчук смогла закончить бег шестой. А вот самая юная наша участница Маргарита Хадиатова успешно преодолела 500 м. заняв 1 место. Все призёры получили свои награды и подарки.

Владимир Киселёв, впервые принявший участие в соревновании на дистанции 6,25 км успешно закончил бег. Улучшили свои результаты Екатерина Князева и Роман Лаврук. Владимир Орешко вошёл в шестёрку в своей категории.

И хотя в этот раз погода не способствовала, было дождливо и прохладно, всё же все остались довольны от поездки.

Председатель клуба «Бег и здоровье» Владимир Орешко
бег Польша соревнование
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