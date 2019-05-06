/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в Озерском полумарафоне, посвящённом Дню Победы

6 мая 2019, 00:37

Председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»

Владимир Орешко

В городе Озёрске, 4 мая состоялся II Озёрский полумарафон, посвящённый Дню Победы, организованный клубом «Amberman» совместно с администрацией города. Со всей области собрались спортсмены принять участие в этом нелёгком пробеге. Трасса проходила по живописным местам и состояла из больших подъёмов и спусков.Гусевские бегуны: Алексей Герасин, Роман Лаврук, Евгений Свиб, Евгений Струков, Владимир Орешко и Пётр Будник уже во второй раз принимают участие в полумарафоне. Евгений Свиб смог показать хороший результат и закончил бег четвёртым в категории с результатом 1 час 27 мин 16 сек. Владимир Орешко стал в категории третьим.Большой респект участникам полумарафона! Преодолевать бегом такое количество горок… Все просто герои! Огромная благодарность всем, кто принимал участие в организации забега, особенно бессчётному количеству Озерских волонтеров на дистанции.Спасибо братьям Павлу и Андрею Елизаровым за такой прекрасный праздник бега.Это был замечательный день, доставивший всем участникам массу позитива!